Carmen Lomana le dedicaba unas palabras a Ágatha Ruiz de la Prada tras su encontronazo el pasado fin de semana con el jurado de 'Bailando con las estrellas', la diseñadora ha sido la primera eliminada del concurso. Hemos hablado con ella y no solo nos ha confesado cómo se siente sino que ha respondido con contundencia a la Socialité.

"Hay que tener un respeto"

"No puedes tratar así a un jurado a un bailarín que se está esforzando, a toda la gente que te está viendo, hay que tener un respeto, no por soberbia que no te den lo que tú quieres hubiese sido maravilloso que dijera: 'me tengo que esforzar, hoy es el primer día, pero terminaré bailando muy bien'" decía Lomana hace unos días.

Ahora, después de convertirse en la primera eliminada de la edición, Ágatha nos ha confesado que está "muy contenta y liberada, me hubiera quedado... pero me parece bien que me hayan echado" y ha dejado claro que "no era un programa para mí" porque "era un jurado bastante hostil, pero estoy muy contenta, ya les he dicho todo lo que les quería decir".

Le hemos comentado las declaraciones que hizo el otro Carmen sobre ella y, sin querer entrar a contestar, la diseñadora ha mostrado su aburrimiento a que siga hablando de ella: "¡Qué pesada!", pero le ha quitado hierro al asunto para bromear y confesar que "no" bailaría con ella.