El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha convertido la rueda de prensa previa al choque con el Sevilla en una oportunidad para despedirse y en un espacio para aclarar cómo se siente tras la decisión de Laporta de no contar con él para la próxima temporada. "Me hubiera gustado otras circunstancias, estaba con la ilusión de seguir, de continuar, yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, ayer me comunicaron lo contrario, no me queda otra que aceptarla", ha admitido Xavi, que ha dejado claro que se va "agradecido" y señalando que "no ha tenido ningún problema con los dirigentes".