El desafiante mensaje de Ana Herminia tras el polémico adiós de Ángel Cristo a "Supervivientes": "Ahora comienza todo"

Incumplir una de las normas más importantes de "Supervivientes", saltarse el perímetro de seguridad de la isla, poner en riesgo su integridad desapareciendo durante tres horas y tener en vilo a la organización del programa pensando que le podría haber sucedido algo por lo peligroso del terreno -en su búsqueda tuvo que intervenir el ejército hondureño- le ha salido muy caro a Ángel Cristo Jr. El hijo de Bárbara Rey era expulsado fulminantemente del reality, poniendo fin antes de tiempo, y de la peor manera posible, a su aventura en los Cayos Cochinos.

En el aire, si el hermano de Sofía Cristo acudirá o no a la gala de 'Supervivientes' esta noche o si por el contrario Mediaset decide no contar más con él al igual que hizo con Arantxa del Sol después de que la modelo revelase que había agredido a Ángel durante una discusión.

Con el hijo de la vedette volando a España, su novia Ana Herminia Illas, que hace varios días que tomó la decisión de alejarse de los focos y no volver a un plató, ha lanzado un desafiante mensaje en las redes sociales de Ángel acompañado de un carrusel de selfies de ambos en los que se aprecia su complicidad y lo felices que son juntos.

"Contando los minutos para estar juntos mi gordi. No tienen ni idea de quiénes somos, ahora comienza todo. Más fuertes que el odio que nos tienen. We are not afraid ("no tenemos miedo")" ha escrito.