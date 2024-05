Sheila Devil o Camilo Blanes vuelve a dar la nota, esta vez, con una imagen junto a su padre

El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes -aunque se hace llamar Sheila Devil- sigue preocupando a la gente que le quiere. Y no solo por un estado físico que arrastra desde hace años sino porque sus publicaciones a veces llaman a la inquietud... y a la controversia, seguramente, buscada en algunas ocasiones. Las redes sociales son la herramienta que el hijo de la estrella utiliza para contar su día a día. Una de las últimas publicaciones que más ha llamado la atención ha sido una imagen inédita junto a su padre cuando él era pequeño. Más que una fotografía parece un cuadro.

Puedes verlo aquí:

Camilín junto a su padre cuando era un bebé. / Instagram Sheila Devil

Camilo Sesto murió en el año 2019 y desde entonces la vida de "Camilín" ha sido un caos. No se lo ha puesto nada fácil a su madre, con quien entró en una guerra que no han podido solventar a pesar de que ella ha intentado en numerosas ocasiones tenderle la mano para salir de una vida que no le gusta.

Sheila Devil. / Instagram Sheila Devil

Blanes tiene ahora una nueva identidad como mujer y siempre está rodeada de alcohol, sustancias y amigos que no parecen serlo tanto. Vive en la casa que heredó de Camilo Sesto, una mansión que a veces parece una comuna a juzgar por las fotografías que el propio hijo publica.