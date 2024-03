Lydia Lozano da la cara y se pronuncia sobre el final de "Sálvame"

En junio de 2023, el programa de Sálvame dijo adiós a la televisión. El coloso de Telecinco, programa hegemónico durante las tardes de la cadena de Mediaset, se encontró con un túnel donde parecía que solo brillaba la luz tras una caída en las audiencias que terminó con el programa. Los 14 años en antena se acabaron de un plumazo y obligaron a sus históricos colaboradores a buscarse la vida.

A unos cuantos de ellos -los más habituales- parecieron abrírseles las puertas del cielo después de un fichaje de última hora que llegó para, en apariencia, darle un cierre digno al elenco de Sálvame. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño pusieron rumbo a América y Latinoamérica para encontrar un nuevo puesto de trabajo como parte de su aventura en 'Sálvese Quien Pueda', un docureality que se sumerge en las entrañas de la nueva etapa vital de los colaboradores.

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia. Sin embargo, varias de sus apuestas fracasaron hasta tal punto que Borja Prado dimitió de su cargo un año y medio después de su nombramiento como presidente.

Tras el final del formato, los colaboradores se han tenido que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. Ahora, Lydia Lozano se ha pronunciado sobre el cierre de 'Sálvame' en el podcast 'Superlativas', de Carlota Corredera: "Nos decapitaron. Nos cortaron la cabeza a todos, nunca mejor dicho. La cúpula de la cuarta planta, Borja Prado, que salió por patas, Salem y tal".

La periodista ha declarado que tenían que haber valorado el trabajo que hicieron durante tantos años: "Creo que a la gente hay que reconocerle el trabajo, las audiencias, lo barato que salíamos, porque yo me he enterado de lo que cuesta abrir el plató de 'Sálvame' ahora. Nosotros lo hacíamos con dos duros, con grandes profesionales que había detrás (...) Era un equipazo. Nos hemos portado muy bien, pero que muy bien. Hemos sido niños de sobresaliente".

Lydia ha asegurado que se siente decepcionada con el cierre del formato: "A nosotros nos cambiaban los viernes, y trabajábamos los sábados porque tenemos enfrente este programa que hace mucha audiencia, y sacábamos la cabeza del agua y volvíamos a los viernes. No podías tener vida. Un poquito de respeto, hemos dado catorce años de nuestra vida, me parece muy injusto lo que se ha hecho con nosotros".

Además, la televisiva ha explicado que Mediaset no ha encontrado el "equilibrio" desde que les echaron: "Veo todo muy estático. Yo he trabajado en un corazón de La Latina y ahora veo mucho Rich y mucho Palace. Hay mucho postureo. Lo nuestro no era ficticio, era verdad".