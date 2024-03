Ángel Cristo responde, con dardo a Jorge Javier incluido, si cree que su madre quiere que siga en "Supervivientes"

Ángel Cristo Jr. sigue contando con el apoyo incondicional del público. Aunque sus compañeros le nominan semana tras semana, este jueves se ha convertido en el primer salvado por la audiencia, que quiere seguir viéndolo y disfrutando de los momentazos que nos está regalando -principalmente por sus enfrentamientos con Carmen Borrego- en "Supervivientes 2024".

Una salvación que Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para preguntarle por su madre, Bárbara Rey: "Tengo una curiosidad, en estos momentos que te estaba viendo, sabes que me llevo muy bien con tu madre, pero no he hablado del tema con ella... estaba yo pensado, ¿tú que crees que ella querrá que continues o prefiere que te vayas?"

"Eso me han dicho que es un cuento chino" ha respondido Ángel Cristo impasible, haciendo un juego de palabras entre la buena relación de su progenitora y el presentador, y el programa 'Cuentos chinos' capitaneado por Jorge Javier que apenas estuvo 20 días en antena y que fue cancelado por Mediaset por sus discretos resultados de audiencia.

Un dardo que el comunicador ha encajado con deportividad y una carcajada. "A mí no hay nada que más me gane que un comentario ingenioso bien colocado, en su punto. y ese guiño a 'Cuentos chinos' es uno de ellos" ha reconocido.

Y ha sido entonces cuando Ángel ha respondido si cree que su madre querrá que continúe en Honduras: "Te digo que no lo sé, depende. Yo aquí he venido a estar en el concurso con mis compañeros, no a hablar de mi familia aunque inevitablemente se habla. Entonces no creo que tenga que tener ningún problema de que yo esté aquí porque yo no he venido a seguir hablando de todo esto" ha zanjado, dejando claro que no piensa basar su concurso en hablar de Bárbara y su guerra familiar.