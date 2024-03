Mariló Montero zanja la polémica tras sufrir una agresión sexual por parte de un hombre famoso: esto es lo que ha dicho

En el marco del 'Me too' y las denuncias que varias actrices han hecho tras haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de conocidos cineastas -un tema al que 'Espejo Público' le ha dedicado muchos minutos en las últimas semanas- Mariló Montero sorprendía a sus compañeros en el programa de Antena 3 revelando que fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre durante un acto público que tuvo lugar en Madrid hace una semana.

A pesar de que no quiso revelar su identidad, la periodista ha contado que se trata de una persona muy famosa que además tiene pareja y que, a pesar de que su novia estaba delante en ese momento, no dudó en tocarle el culo. "Todavía hay mucho mamarracho que te mete mano. ¿Qué hago? A mí lo que me sale en ese momento es darle una bofetada, pero también tengo que pensar en el cisma que se puede montar públicamente porque estoy en un evento. A mí eso me lo hace en privado y le doy una hostia que lo dejo sin dientes" reconocía.

Unas comentadísimas declaraciones sobre las que hoy ha vuelto a pronunciarse, revelando que no ha denunciado a este hombre porque no considera que "meterle mano" sea una agresión sexual, pero que decidió hacer público lo sucedido -y enviar mensajes al entorno más cercano de este famoso- aunque no pretende generar un conflicto familiar o matrimonial porque no quiere problemas.

"No voy a alargar más el tema, ya está. No le deis más vueltas, no lo alarguéis más* Se está alargando, montando muchísimo follón, son cosas ya* Realmente hay denuncias muy serias como para entretenernos con esto que está hiper aclarado" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press, asegurando que el tema surgió durante "una tertulia coloquial" en 'Espejo Público' y "los titulares no se corresponden con la realidad" de lo que ella quiso transmitir.

"Yo lo que pretendo es que no se agrande más esto, no es absolutamente necesario y ya lo he explicado. No hay motivo para alargar esto. No agrandemos un tema que no existe, se ha agrandado por los titulares y llevo defendiéndome de esto muchísimos años" se ha lamentado, dejando claro que lo que contó sobre este famoso no es más que "una tontería" que se ha visto "enmarañada por la ley del 'Solo sí es sí'".

"No hay que exagerar. Se ha asustado muchísima gente y no viene a lugar tanta exageración porque no voy a entrar en debates. No lo dejéis en un caso así aislado de una cosa que yo no he denunciado. Si yo no lo denuncio es porque considero que no hay que denunciarlo y ya está." ha zanjado.