Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos, pierde a su madre: "Estoy roto"

"Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor”. Con estas palabras el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, anunciaba en sus redes sociales la muerte de su madre. Su fallecimiento le ha llenado de dolor, tanto que reconoce sentirse "roto anímica y físicamente, el vacío que ha dejado en mí es desaolador y lo arrastra todo", confiesa el marido de Raúl Prieto, director de televisión.

Torres asegura en su cuenta de Instagram que "me ha dejado tanto amor que es su mejor legado, nadie podrá superarlo". Y es que parte de él "se ha ido con ella".

El diseñador y arquitecto está sumido en la soledad y necesita tiempo, de ahí que pida a sus seres queridos "paciencia para volver a estar con vosotros". Murió de una sobredosis.

Un grave accidente

Joaquín Torres lleva unos meses marcados por la tragedia. De hecho, acabó el año en el hospital fruto de un accidente. En una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram, el arquitecto publica un vídeo haciendo cosas cotidianas que podía hacer antes del accidente, ya que estuvo n tiempo con muletas. Acompaña al vídeo un texto en el que asegura que "el día 5 de diciembre mi vida se 'paró' de golpe y sin remedio. Lejos de victimizarme, y de magnificar mi accidente y sus consecuencias, acepto mi nueva realidad, intentando sacarle el mayor partido posible a mi presente… He de reconocer que me ha costado procesar lo ocurrido, y sobre todo entender que hay que vivir el hoy y el ahora. La vida que tenía se paró, y se abrió un paréntesis que me ha ayudado muchísimo a valorar mi antigua normalidad. Damos por sentado tantas cosas, que se nos ha olvidado a la mayoría valorar la vida. Valorar ese milagro que es levantarse cada mañana, sin dolores, donde se nos abre un mundo de posibilidades para que cada día sea un reto, una aventura… Tengo la sensación de que la vida ha pasado por mí, y no yo por la vida. Los años han volado!!".

Reflexiona el arquitecto asegurando que "he aprendido esa lección. Hoy pretendo que los días no pasen por mi sin apenas darme cuenta, no permito que la rutina anule mi pasión por la vida. Hoy, con dolores, y con una vida mucho menos interesante que la de antes de mi accidente, me siento más pleno, y más lleno y valoro mucho más mi realidad".

Y termina con un mensaje para sus seguidores, cuyo apoyo ha sido vital: "Uno de los aspectos que me hacen ser muy consciente de mi enorme fortuna, SOIS VOSOTROS. Siempre me había sorprendido el gigantesco apoyo que teníamos y el cariño de la gente, pero ahora me lo tomo como un enorme privilegio, un enorme regalo que no puedo dar por hecho. Hoy siento que cada día tengo que estar a la altura de todos vosotros… Os mando un abrazo virtual, y toda mi gratitud. Espero cada día ganarme vuestra enorme generosidad, vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro interés, vuestro… TODO GRACIAS!!".