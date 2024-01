Si a alguien ajeno al toreo le dices el nombre de Juan Ortega es posible que solo lo relacione con una cosa: plató a su novia Carmen Otte en el altar. A pesar de que la pareja a optado por guardar silencio hasta el momento en todo lo relativo al enlace, el diestro ha hablado con Herrera en Cope acerca de este suceso y ha aprovechado el micrófono para pedir disculpas a la cardióloga y su familia, muy afectada por lo ocurrido.

Juan Ortega ha roto su silencio y ha explicado que tenía dudas sobre la relación desde hacía tiempo y que aún a día de hoy sigue arrastrando lo ocurrido.

Consciente del escándalo, afronta una nueva temporada de toros pero quiere huir de lo ocurrido en su vida personal... pero le cuesta. No obstante, se sincera y quita hierro al asunto confesando que "Carmen y yo nos queremos mucho". Asegura que su relación era "muy buena" pero no oculta "sus dudas que no fui capaz de resolver". Él mismo desmiente que fuera por arrebato o calentón y, por supueto, rechaza que hubiera terceras personas.

La familia Otte

Ahora es la familia de Carmen Otte la que se pronuncia. Según han contado en el programa "Fiesta", su entorno está más tranquilo tras la entrvista porque "les ha ayudado a recuperar su dignidad".