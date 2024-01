Olvido Hormigos, la popular ex concejala de Los Yébenes (Toledo), saltó a la fama por la difusión de un vídeo erótico que había enviado al que era su amante por aquel entonces. Ahora, sin embargo, es noticia por una cuestión diferente: tendrá que pagar 60.000 euros a Alessandro Lequio y su mujer, María Palacios.

¿Qué ha pasado y por qué se ha llegado a este duro desenlace para Olvido Hormigos?

El Tribunal Supremo ha concluido que las declaraciones de Olvido Hormigo en varios medios de comunicación en las que afirmaba que había tenido un romance con Alessandro Lequio suponen una intromisión ilegítima al derecho al honor del matrimonio. No existe recurso para esta condena a la que ha tenido acceso el medio Look, por lo que la multa de 60.000 euros a abonar es definitiva y la ex concejala no se podrá librar de ella.

¿Que se dijo del presunto romance entre Olvido Hormigos y Alessandro Lequio?

Fue la propia Olvido Hormigos la persona que contó en su presunto romance con Alessandro Lequio consistentente en varios presuntos encuentros, incluiso en la casa del italiano. Unas palabras que pronunció en 2017 y que provocaron que el ex marido de Ana Obregón interpusiera una demanda contra la ex política de Los Yébenes (Toledo) en 2017.