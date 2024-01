Guerra abierta en el clan Matamoros. Tras una temporada de calma tensa, ahora, las espadas parecen volver a estar en alto. Todo a raíz de las duras declaraciones de Carlo Constanzia, primo de Laura Matamoros e hijo de Mar Flores.

En una entrevista concedida a De viernes, el joven aseguraba no haber tenido una infancia feliz y haber coqueteado a temprana edad con ciertas sustancias por culpa de su ambiente familiar.

Laura Matamoros se pronuncia en 'Vamos a ver' sobre las declaraciones que realizó Makoke en el programa 'Fiesta' donde detalla la supuesta reacción del padre de Carlo Costanzia. La colaboradora del programa decide dirigirse a la madre de su hermana y le envía públicamente un públicamente.

Guerra abierta

La influencer comienza explicando los detalles por los que su primo se ha metido en problemas legales: "Lo he hablado con él, parte de culpa de todo esto es suya, pero también es verdad que todos hemos podido sentirnos manipulados y engañados por personas ajenas y extrañas a ti, sobre todo cuando hablamos de cantidades de dinero tan grandes". Tras esto, la influencer añade: "Yo he sido consciente de todo. Toda mi familia y yo hemos estado apoyando a Carlo 100%".

Sin embargo, Joaquín Prat abrió un tema nuevo en este conflicto familiar: "El caso es que el sábado el padre de tu primo hace unas declaraciones y lo hace a través de Makoke". Al escuchar el nombre de la expareja de Kiko Matamoros, su hija no puede morderse la lengua: "Carlo padre lo hace a través de la madre de mi hermana, yo hasta el día de hoy he intentado tener una relación cordial por lo que toca, por ser la madre de mi hermana, pero nada más". Tras esto, Laura manda un mensaje a Makoke: "Es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo".

Sandra Barneda explota

La polémica por la entrevista de Carlo Costanzia sigue llenando horas televisión. En Así es la vida no iba a ser menos y también le han dedicado una tertulia a debatir sobre las contundentes declaraciones del joven.

En medio del debate, Antonio Sánchez Casado aprovechaba para intervenir y pronunciar unas palabras que no sentaron nada bien a Sandra Barneda. La presentadora no dudó en intervenir para frenar en seco al colaborador. Ha sido después de escuchar las demoledoras palabras con las que Mar Flores definía a Bertín Osborne, con quien tuvo una aventura, cuando se ha producido el tenso rifirrafe entre Sandra Barneda y el colaborador "Hay 20 mil chicas de 20 años que están encantadas de que un chico que sale en televisión se fije en ella", aseguraba Antonio Sánchez. Con esta alusión dejaba caer que ese había sido el modo de proceder de la exmodelo cuando era joven a la hora de elegir a sus conquistas.

Sus palabras no han sentado nada bien a la presentadora, que le ha parado en seco. "Perdona, perdona Antonio, no. Que cuando estás trabajando en televisión que te va mejor que un famoso se fije en ti, no, Antonio, no, lo siento. Me da igual. Eso es una elección personal de cada persona y define a la persona que piensa así. Pero el mundo no funciona así, Antonio, lo siento. Me resisto a pensar así. A mi en ningún momento se me ha pasado por la cabeza pensar que me mejoraría mi carrera o mi profesión porque una persona famosa se fijara en mi. Y no, eso no define una época", ha sentenciado Sandra Barneda, visiblemente molesta, y sin darle opción a réplica al colaborador.