Tamara Falcó e íñigo Onieva sellaban su amor el verano pasado en una multitudinaria ceremonia. Tras una dura crisis marcada por la supuesta infidelidad el empresario a la marquesa de Griñón, la hija de Isabel Preysler decidía dar una oportunidad al joven, una reconciliación que acabó en boda.

Tras pasar juntos sus primeras navidades llenas de momentos especiales que han compartido a través de redes, como su escapada a Suiza donde ambos han compartido una jornada de esquí, ahora ha salido a la luz el curiosO regalo de boda que la suegra de Tamara Falcó habría hecho a su nuera.

Boda a pesar de las adversidades

Finalmente, el pasado 7 de julio tuvo lugar la boda de Tamara e Íñigo, un momento inolvidable del que se han empezado a conocer algunos detalles más llamativos, como la incomodidad en la que se encontraba la madre de la novia, Isabel Preysler, sobre todo por la actitud que tenían algunos de los amigos del novio, e incluso el propio novio. Así lo han destacado en El Programa de Ana Rosa, señalando que la reina de corazones consideró que los amigos "venían alegres" al enlace. Y hasta el mismo Íñigo que llamó a su suegra "Isa", algo que seguro no le hizo ninguna gracia a la Preysler.

Regalo con significado

La revista ¡HOLA! desvelaba el desconocido regalo que le hizo su suegra, Carolina Molas tras su boda con Íñigo. Un obsequio que decora la recién estrenada vivienda de la pareja. Al entrar, vemos varias piezas artísticas en las distintas estancias. ¿Cuál es su favorita? “Los cuadros de Carla Cascales, que los compré hace tiempo. Vi su obra hace mucho y me enamoré. Estos cuadros viajan muy bien en el tiempo conmigo”. Y añade: “También tengo la escultura que nos regaló la madre de Íñigo por la boda. Se la encargó al tío de Íñigo y es una escultura muy bonita que se llama “Matrimonio en equilibrio”. ¿Un dardo envenenado después de todo lo que ha pasado la pareja? Después, hay otras piezas que he ido coleccionando poquito a poco”, cuenta la hija de Isabel Preysler.

Su hermana, tercer embarazo

Tras disfrutar de una de las Navidades más especiales de su vida después de anunciar que espera su tercer hijo junto a Fernando Verdasco y que será en abril cuando se convierta en madre de un niño cuyo nombre no han decidido por el momento, Ana Boyer no puede estar de lo más feliz.

Demostrando que no hay reto que se le resista, la benjamina del clan Preysler debuta en la pequeña pantalla en el reality de TVE 'Bake off, famosos al horno', donde competirá con otras celebrities como Rocío Carrasco, Terelu Campos, Alba Carrillo o su hermano Julio José Iglesias para demostrar que ha nacido para la repostería.

Ana onfiesa que está encantada: "Nosotros desde el principio ya teníamos idea de ser familia numerosa, así que con muchas ganas. Otro niño. Y mis hijos encantados, porque claro, yo siempre 'nosotros queremos otro niño para seguir jugando' y otro niño, otro niño". "Estoy de cinco meses y pico, pero el nombre todavía no sabemos. Tenemos muchas opciones, pero no hemos decidido" nos ha contado muy ilusionada.

Presumiendo de su incipiente barriguita con un pantalón morado y un suéter lila con detalles de pedrería, Ana admite que aunque lleva bien el embarazo y el haber tenido que compaginar su estado con las grabaciones del programa le ha pasado factura. "No sé si es el mejor timing con las grabaciones, ¿verdad? Que es que estoy muy cansada y yo normalmente en mis embarazos duermo muchísimo, muchísimo. Me pide el cuerpo dormir mucho y bueno, pues no está siendo del todo posible" confiesa, asegurando que ha sido "un reto extra que seguimos viviendo".

¿Y cómo se ha tomado su madre la llegada de otro chico a la familia? Como asegura, "está feliz porque al final para nosotros lo importante es que esté sano, que venga con salud lo mejor posible". "Y a Fernando le encantan los niños y es muy niñero, así que le he encantado" añade.

Tras su embarazo, todos esperan que ahora Tamara siga sus pasos, pero como asegura Ana, "ella se acaba de casar todavía, tiene tiempo". "Tiene que disfrutar del matrimonio y ninguna presión" concluye.