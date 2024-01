Gran Hermano VIP 8 es la gran esperanza de Telecinco que está muy cerca de estrenarse. El revulsivo que Mediaset espera encontrar en una temporada de otoño que llega plagada de novedades televisivas. Y, como no, el reality show más famoso y popular no para de generar expectación a medida que se acerca más y más su fecha de emisión.

Especialmente por el elenco de rostros famosos que ingresará para convivir en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Como siempre, a medida que se acerca el día del estreno se disparan las quinielas y las elucubraciones sobre quiénes competirán por hacerse con el cuantioso premio de GH VIP.

La productora y Telecinco ya llevan días jugando con la expectación de los seguidores del reality dando pistas sobre los concursantes que entrarán en la casa. Pero se trata de pistas difíciles de descifrar o muy genéricas en algunos casos, lo que está generando cierta frustración entre quienes más ansiosos están por conocer los nombres. Otros, sin embargo, han mostrado su preferencia por que se sepan los nombres el día del estreno.

Gran Hermano es historia de Telecinco y de la televisión. De este programa han surgido multitud de famosos que arrasan n la pequeña pantalla o en redes sociales. Incluso hay historias de todo tipo. Jesulín de Ubrique está felizmente casado con María José Campanario desde hace bastantes años, pero hubo un tiempo en el que al diestro se relacionó con varias mujeres y una de ellas fue una conocidísima concursante de ‘Gran Hermano’.

Jesulín y su relación con una ex gran hermana

¿Recuerdas la identidad de la ex gran hermana que mantuvo una relación amorosa con el torero? En ‘Unplugged’, han buceado en a hemeroteca de Telecinco para despejar todas las dudas y descubrir la identidad de la famosa que enamoró al ex de Belén Esteban. Lo recordamos. Los periodistas empezaron a preguntarle sobre la relación que mantuvo años atrás con Jesulín de Ubrique y ella no dudó en contar todos los detalles. Explicó que habían sido cuatro meses y que, por eso, lo consideraba más “una amistad”.

“Lo conocí por teléfono, a través de un amigo, y me invitó a una corrida de toros. Fui con mi madre y de ahí nos fuimos a ‘Ambiciones’, que fue la única vez que estuve allí”, explicó la concursante de ‘Gran Hermano’ en ‘Salsa Rosa’.

Cuando lo conocí, él estaba completamente soltero, pero tenía una hija con Belén Esteban”, explicó. “Fue en el año 2000, por la época en la que se casó el torero Vicente Parra”, declaró Inma González, quien fue la acompañante de Jesulín en dicha ceremonia.

“Jesús es un fantástico caballero, no tengo nada malo que decir de él y de su familia, tampoco”, aseguró. Pese a la buena relación que ambos tuvieron, la ex de Pedro Oliva aclaró que nunca se había imaginado casándose con el torero: “No era una relación al uso, era más de amistad”, aclaró.

Estuvieron cuatro meses saliendo e Inma González contó el motivo de la ruptura en el programa ‘Salsa Rosa’: “Yo estaba pasando un mal momento y decidimos terminar los dos. Él tomó su camino y yo el mío. Lo dejamos por teléfono”, aseguró.