El hospital no gusta a nadie... salvo para los nacimientos. El que ha tenido que pasar por allí en los últimos días ha sido el actor Santiago Segura, que ha preocupado mucho a sus seguidores y amigos con una reciente publicación de él mismo en la que aparece en una cama de hospital con una vía en el brazo. Seguro ha tenido que ser ingresado y las voces de alarma por su estado de salud se han disparado.

Su publicación coincidió con el Día de los Santos Inocentes, lo que llevó a muchos a no darle importancia a la publiación o incluso a molestarse un poco por el hecho de que "con la salud no se juega". Pero no, de inocentada nada. El actor de 58 años permanece en el hospital ingresado.

Los motivos del ingreso

Por suerte, él mismo ha aclarado que "no se trata de nada grave". Los motivos de su ingreso se deben a la realización de una ecoendoscopia, una técnica médica que combina la endoscopia y la ecografía para visualizar y obtener imágenes detalladas del tracto gastrointestinal y órganos adyacentes, tales como el hígado, páncreas, vesícula o ganglios linfáticos.

Santiago Segura que "no se ve nada chungo... parece", de modo que ha devuelto la calma a sus seguidores a la espera de los resultados definitivos.

Las revisiones del actor son habituales si se tiene en cuenta que su madre murió de cáncer muy joven, con solo 64 años.