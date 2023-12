Este miércoles nos enterábamos, según el programa 'Fiesta', que Corinna Larsen es una de las personas que tiene en su poder parte del material con el que Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos I. No solamente el hijo de la vedette tendría en sus manos estas pruebas tan escandalosas, también la exprincesa alemana.

Una información que ha llamado la atención porque siempre que ha tenido ocasión, Bárbara ha criticado duramente a Corinna por la manera que ha tenido de hacer las cosas con el emérito y hablar públicamente de cosas que, bajo su humilde opinión, no tenía que haber desvelado.

En este contexto, Europa Press ha rescatado de su archivo multimedia unas declaraciones de la madre de Sofía Cristo cuando le preguntábamos por Corinna Larsen y lo cierto es que son muy reveladoras, ya que parece no haber ningún vínculo entre ellas... ¿será cierto?

"Yo no sé cómo se ha atrevido"

"Veo a Corinna estupendamente y no me gusta las cosas que dice. Creo que no son necesarias. No hace falta humillar ni hacer daño" confesaba la vedette cuando le preguntábamos por el famoso podcast que protagonizó Corinna hablando de su relación con emérito.

Eso sí, la artista -por aquel entonces- nos afirmaba que se alegra del resultado del juicio celebrado en Londres, en el que Don Juan Carlos ha salido vencedor: "Yo no sé cómo se ha atrevido a decir determinadas cosas tan íntimas".

Por último, la de Totana tiraba de ironía cuando se le preguntaba si compartiría con Corinna una típica merienda española compuesta de café y porras: "No me tomaría nada. No creo que a ella le gusten las porras, es muy fina. A lo mejor le gustan otro tipo de porras, pero esas no creo".