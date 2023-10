El 24 de octubre es una fecha muy especial para Cristina Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz. Es la fecha en la que este 2023 se cumplieron ocho años desde que se dieron el "sí quiero" y sellaron su compromiso como marido y mujer. El significado de esta fecha es lo que ha llevado a la pareja a hacerle el DNI y el pasaporte a su hija Laia "para que tenga una fecha bonita cada vez que tenga que renovar estos documentos de mayor y así se acuerde siempre del aniversario de sus padres".

¿Más hijos?

La presentadora habla a menudo sobre la experiencia del primer embarazo, el parto y cómo está llevándolo a día de hoy. Así es como nos hemos enterado de sus ideas sobre su futuro siendo mamá y ojito porque no es que solo quiera darle una hermanita a Laia, esto se pasa de familia numerosa a familia Verdeliss.

Ya sea en tono de broma o no, ha dicho que quiere tener hasta "ocho hijos", así que ya vemos que Laia no estará para nada aburrida en durante su infancia. "Ahora soy madre, pues quiero ocho hijos. Igual ocho no, pero una hermanita sí me gustaría darle", confiesa Cristina. Además, se define como "obsesiva" con todo lo que hace... ¿Le ocurrirá eso con la maternidad?

Por lo pronto, hasta que Laia no tenga un año o dos, no pretende intentar volver a quedarse embarazada. Lo que tiene claro es que le encantaría que todos los bebés que tuviese fueran niñas. ¡Se viene el matriarcado! Según ella, es "muy guay" ser madre, aunque le preocupa "no estar a la altura".