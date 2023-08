Camilo Blanes, el polémico hijo de Camilo Sesto reconvertido en Sheila Devil, no deja de dar la nota... y lo sabe. Lo sabe hasta tal punto que cada publicación en su cuenta de Instagram se supera dejando ver el mundo en el que vive: ¿No es consciente de lo que hace o en el fondo busca esa provocación?

Sea como fuera, "Camilín" preocupa a muchos. Además de ver hachas, pistolas -de juguete, aclaró despues-, restos blancos por las mesas y un desorden desmedido en su casa, ahora es su físico lo que más preocupa. En la última publicación y después de gritarle al mundo que quería ser mujer, Blanes aparece con heridas en uno de sus pechos: "Eso tiene infección claramente", le dicen los usuarios de la red social, que le aconsejan "un médico urgente" para el tratamiento.

Pero no es lo único que llama la atención de la imagen. Alrededor del cuello, bajo un ancho collar que porta, se aprecian heridas y puntos rojos que también han alertado a muchos, sobre todo, a los pocos amigos de verdad que le quedan que se preocupan por su salud.

Sigue sin dientes

Aunque durante un tiempo parecía que "Camilín" se había arreglado la boca al aparecer con una dentadura perfecta, la imagen no fue más que un montaje. En el resto de sus fotografías colgadas reaparecen sus dientes carcomidos -o ausencia de ellos en muchos casos- que él no solo no trata de evitar sino que muestra cada vez que tiene ocasión.

A través de sus propias publicaciones todo el mundo ha podido ver un casoplón caótico y desordenado, con cristales por el suelo, compras por internet sin ningún tipo de freno y fotos donde proclama a los cuatro vientos que se ha convertido en mujer. Algo que tiene muy preocupados a la gente de su entorno y, en concreto, a su madre. Hay periodistas del corazón que alertan sobre la posiblidad de que Sheila Devil haya recurrido al mercado negro para hormonarse, lo que podría estar detrás del mal aspecto de sus pechos.

