Pelo largo, liso, moreno y una amplia sonrisa que deja ver unos dientes perfectos, muy alejados de las puntiagudas y carcomidas piezas que deja ver en sus publicaciones desde hace varias semanas. Camilo Blanes -ahora Sheila Devil- ha publicado varias imágenes en su cuenta de Instagram donde llama la atención su espectacular dentadura: blanca, perfecta y... con todos los dientes. Sin embargo, todos los usuarios apuntan hacia lo mismo: ¿"Es photoshop"?

En uno de los cometarios, el propio "Camilín" -como NO le gusta que le llamen- responde a las numerosas preguntas sobre si ha manipulado la realidad para verse con este look dental perfecto: "Of course", ha dicho. De hecho tras esa imagen ha habido muchas otras donde su boca sigue siendo la misma:

A sus 39 años, cada vez que habla Camilo sube el pan. Haga lo que haga y diga lo que diga, todas sus declaraciones e imágenes acaban en polémica y escándalo, según él, sin pretenderlo: "Me queréis convertir en un monstruo", ha dicho en sus últimas declaraciones públicas, en las que también ha reconocido que "me parezco a mi padre a morir".

¿Tiene pareja?

Libre como el viento. Así está el corazón de Camilo Blanes, que ha reconocido "no estar enamorado en este momento". María, la que hasta ahora parecía que era su pareja sentimental, "es muy amiga mía" pero no su novia. Vamos, que está "solterísimo".

Sus publicaciones

A través de sus propias publicaciones todo el mundo ha podido ver una casa caótica y sucia, con cristales por el suelo, compras por internet sin ningún tipo de freno, fotos donde aparece sonriendo sin dientes o proclamando a los cuatro vientos que se ha convertido en mujer, por ejemplo. Algo que tiene muy preocupados a la gente de su entorno y, en concreto, a su madre, la cual pide ayuda desesperada.

Una de las más polémicas fue una imagen en la que se podía ver, más allá de su aspecto, lo que parecía ser una pistola en el suelo de su casa.