Lo último que supimos de Camilo Blanes es que había comenzado a hormonarse, siguiendo adelante con sus planes de cambio de sexo, y que había decidido ponerse dientes. Tal y como afirmó su madre en televisión, Sheila Devil -así se hace llamar ahora el hijo de Camilo Sesto- se encuentra en una situación límite y pedía ayuda desesperada tras encontrarse a su hijo en las peores condiciones. Hoy, Europa Press ha conseguido su entrevista más esperada y nos ha respondido, una por una, a todas las cuestiones.

Después de las imágenes tan alarmantes que han salido sobre él en los últimos meses y la actitud tan 'complicada' que ha tenido con la prensa, este viernes un equipo de Europa Press se encontraba con una persona afable y dispuesta a zanjar todas las dudas. De esta manera, Sheila -nombre con el que ahora quiere que se le llame- alzaba su voz ante nuestros micrófonos para concedernos su entrevista más sincera.

Niega que la situación sea de "máxima preocupación"

Comenzábamos preguntándole por la preocupación que hay sobre su estado y ella, bastante bromista, nos contestaba: ¿Máxima bronca? he oído" y añadía "pero no sé porqué, las palabras me duelen", dejando claro que es consciente de todo lo que se ha dicho de él en los últimos meses y que esas especulaciones le han causado dolor.

Sheila dejaba claro que "ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando" y lanzaba una reflexión al aire al nombrarle lo despegado que está de su madre: "porqué tenemos que estar pegados todos".

Eso sí, Sheila zanjaba todas las especulaciones sobre su situación personal y, según ella, esa "preocupación máxima" que hay es completamente "controlable", por lo que querido restar importancia a la delicada situación que vive.

¿Por qué ha decidido cambiarse de sexo?

Sheila también nos ha hablado del proceso por el que está pasando de cambio de género y aunque al principio evitaba las preguntas: "¿A qué te refieres?", más tarde confirmaba que siempre ha sido la misma persona: "no, yo soy del sexo que siempre he sido".

Ella misma ha utilizado nuestros micrófonos para decir que su nombre es "Sheila" y que quiere que se le llame así porque "Camilín es aburrido, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir" .

En cuanto a porqué ahora ha comenzado este proceso, Sheila nos comentaba que "tenía una fuerza como que quería lograr algo, consideraba que era mi lado masculino" y a raíz de analizarse "he dicho 'esto no es', ahora estoy muy a gusto". Además, ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que juzgan su aspecto: "Si alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más" porque "yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer".

Además, Sheila ha confesado que "ahora mismo lo último que quiero es llamar la atención" y por eso ahora ha comenzado este cambio que "he llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba", que ella misma considera como "un mal necesario" que "ha terminado y ahora estoy muy feliz".

La hija de Camilo Sesto asegura que habla mucho con su madre

Más hermético cuando le hemos nombrado a su madre, Lourdes Ornelas, Sheila nos ha confirmado que "hablamos mucho" y que su relación con ella está "muy bien" porque "la amo" y además ha dejado claro que no tiene odia hacia nadie: "¿tú ves odio en mi corazón?".

Además, con ese humor que le caracteriza, Sheila ha culpado a la prensa de inventarse su supuesta mala relación con su madre: "estáis inventando, me queréis convertir en un monstruo" y ha vuelto a recalcar que "no he tenido odio nunca".

Sin pareja a día de hoy

Por último, Sheila ha asegurado que María, la que hasta ahora parecía que era su pareja sentimental, "es muy amiga mía" y que no es su novia, ya que "es amiga realmente". Tanto es así que considera que está "solterísimo" aunque también nos confirma que "ahora mismo estoy enamorado".