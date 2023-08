Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, actualmente se halla privado de libertad tras estar en prisión preventiva en Tailandia desde el lunes por haber confesado el asesinato del cirujano de origen colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años.

Daniel se encuentra encerrado en la prisión budista de Koh Samui, una de las más grandes y precarias del país, situada a una hora de vuelo al sur de Bangkokg. Una cárcel en la que los presos están hacinados hasta para meditar y en la que las celdas grupales son de cuatro metros cuadrados. De hecho, los expertos coinciden en que la convivencia en las prisiones de Tailandia es compleja. Y no es de extrañar porque ya nos alertó el veterinario Frank Cuesta de las malas condiciones y penurias que tienen que soportar los presos, debido a que tuvo que luchar durante más de seis años contra la justicia tailandesa, que condenó a su ex mujer Yuyee Intusmith a 15 años de prisión por llevar encima 0,005 gramos de cocaína.

En este sentido, el herpetólogo recuerda que las cantidades de dinero que tuvo que invertir en el bienestar de la madre de sus hijos fueron muy elevadas. Por lo que, desde esa experiencia, el naturalista ha hablado en el canal de Youtube del abogado Pablo Franco, y ha tratado de detallar cómo será posiblemente el futuro del chef en Tailandia.

Duras palabras

"Le han tratado así para que esté bien, tranquilo, para que no se intentase suicidar. Le han tratado bien hasta que le han dejado en la prisión", ha explicado. Además, ha indicado que "la policía lo tiene clarísimo, y han tenido muchísimo cuidado. La gente se preguntaba por qué le habían dejado el móvil, es que no estaba acusado formalmente, eso ya lo ha hecho ahora la jueza". Incluso la fama le puede llegar a perjudicar. "Yo sé cómo salió Yuyee, sé cómo está, está en recuperación y estaba en una cárcel de mujeres, que no es lo mismo que la de hombres". "Con mucho dinero te pueden llevar comida. Si quieren que este chico esté vivo y más o menos medio sano, la familia se va a medio arruinar. Para mí, que Yuyee estuviera en buenas condiciones durante seis años y medio me costó unos 200.000 euros", ha confesado.