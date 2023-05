A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño". El escandaloso regalo que exige Tamara Falcó a los invitados de su boda “Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó”, comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”. Los detalles más íntimos de la despedida de soltera de Tamara Falcó: “Un chico se empezó a desnudar” “Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", añade, insinuando que la marquesa habría propuesto que 'se inspirasen' demasiado en diseños de otras firmas nupciales; algo a lo que las creadoras de 'Sophie et Voilà' se habrían negado de pleno. Comunicado Tal y como reza la nota emitida por la firma bilbaina, desde la primera prueba del vestido -que tuvo lugar en febrero y en la que todo parecía ir a las mil maravillas- las cosas han cambiado mucho y Tamara habría "exigido" ciertas cosas a las que Sofía Arribas y Saioa Goitia han dicho no y que habría acabado por convertir la situación en insostenible: “Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoir faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía”.