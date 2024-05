Este insecto no hace nada, pero a muchas personas les incomoda. Se dice que la polilla de alas doradas, o marrones con manchas oscuras, se come la ropa, pero esto no es cierto porque ni siquiera tiene boca. No se alimentan, solo viven el tiempo suficiente para aparearse y poner huevos. Cuando nace la oruga, esta es la encargada de comerse nuestra ropa. Por tanto, hay que controlar a este insecto para que no llegue a poner huevos en las prendas.

El motivo es que la oruga ha desarrollado su sistema digestivo y ahora es capaz de comer hasta fibra sintética, natural e incluso plástico. Todo esto lo hace tras haber evolucionado para digerir la queratina, la proteína que forma el pelo, las uñas y la capa externa de la piel. Por ello se comen con preferencia la lana, seda, cuero, plumas, pieles naturales, alfombras y tapicerías, pero también algodón y lino. Sin embargo, también devoran prendas de fibra sintética, sobre todo mezclada con fibra natural, e incluso bolsas de plástico. Curiosamente, prefieren la ropa sucia, y por una buena razón: para ellas la suciedad es nutritiva. ¿Tienes polillas en casa? Soluciones caseras para eliminarlas Pero no está todo perdido. Si en tu casa hay presencia de polillas, puedes retenerlas sin hacerles daño, con estos trucos: Prevención. Evita dejar abiertas las ventanas de tu casa cuando no estés pendiente, ya que podría entrar y poner huevos en zonas de acumulación de polvo como alfombras y cortinas. Clavos de olor. Este sistema las ahuyenta y así podrás evitar que no se posen en el tendedero. Este sistema también funciona para evitar que las polillas no entren en los armarios y pongan sus huevos en ellos. Piel de cítricos. Un remedio aún más casero es poner una en un bol piel de limón o de naranja. Estos dos cítricos también sirven para espantar las polillas y otros insectos. Hojas de laurel. Otro ingrediente que siempre suele haber en una cocina y que sueltas en los cajones, evitan la aparición de polillas. Lavar la ropa a 60 °C. Muchas veces, este insecto aparece en nuestra ropa cuando la tendemos. Para evitar que se pose en nuestra colada, debemos lavar la ropa a 60 °C. Sellar las grietas de las paredes. Las polillas buscan su hueco para poner huevos y las roturas de las paredes podrían ser su gran aliada para reproducirse. Usar alcanfor. Es un buen repelente. Mezcla en un bote alcanfor blanco y alcohol vegetal. Si rociamos la mezcla ligeramente por nuestra ropa, podríamos ahuyentar a las polillas. Cuidado con la naftalina. Esta sustancia no solo es peligrosa para los insectos, sino que tiene consecuencias perjudiciales en la salud de las mascotas e incluso en la del ser humano. Vinagre blanco. Este producto con tantos beneficios en la limpieza del hogar, también puede ayudarnos a evitar que los insectos se queden pegados en nuestra ropa. Hecha un chorro de vinagre de limpieza en el tambor de la lavadora. Además de las polillas, eliminarás el olor a sudor de tus prendas. Bolsas de lavanda. Quizás es la solución más típica y eficaz de los supermercados. Este remedio perfuma cajones y evita que las polillas pongan huevos en sitios de la casa poco aireados.