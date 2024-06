"Supervivientes" es un programa de televisión español producido por Mediaset España y emitido en Telecinco. Es un reality show en el que un grupo de concursantes debe sobrevivir en una isla desierta o en condiciones extremas durante un período de tiempo determinado. Los concursantes enfrentan diversos desafíos físicos y mentales para obtener comida, agua y refugio, y compiten entre ellos para permanecer en el programa y ganar premios.

'Supervivientes: All Stars' arrancará en Telecinco el próximo jueves 20 de junio. Sofía Suescun, Alejandro Nieto, Adara Molinero, Marta de Lola, Bosco Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Abraham García, Olga Moreno y Marta Peñate han sido los nombres confirmados para formar parte de esta edición de leyendas.

Algunos de los mejores concursantes del reality regresarán a Honduras para poner a prueba una vez más durante un mes y medio donde las pruebas y la dureza del concurso prometen ser extremos.

Una de las últimas confirmaciones fue la de Marta Peñate. La colaboradora de realities quedó segunda en 'Supervivientes 2022' y llega a esta nueva oportunidad con ganas de llevarse el premio.

Se ha mostrado muy emocionada por esta nueva oportunidad, pero su ilusión se ha disipado un poco a raíz de una serie de comentarios que ha estado recibiendo desde que se conoció que será una de las concursantes de la edición 'All Stars'.

"Gracias a todos los que me estáis mostrando apoyo. Intentaré no defraudaros", comenzó explicando Marta Peñate en su publicación de ‘X’. "Ciertos mensajes que recibo dan vergüenza. Hablando de mi embarazo…", añadió.

"Mis ginecólogos me han dado el ok. Y quizás despejarme me viene bien para no obsesionarme", terminó diciendo a todas esas personas que han cuestionado su participación.

Hay que recordar que la colaboradora lleva un tiempo sometiéndose a diferentes tratamientos de fertilidad para intentar convertirse en madre junto a su pareja Tony Spina.