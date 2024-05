¿Tienes polillas en casa? Soluciones caseras para eliminarlas

Este insecto no hace nada, pero a muchas personas les incomoda. Se dice que la polilla de alas doradas, o marrones con manchas oscuras, se come la ropa, pero esto no es cierto porque ni siquiera tiene boca. No se alimentan, solo viven el tiempo suficiente para aparearse y poner huevos. Cuando nace la oruga, esta es la encargada de comerse nuestra ropa. Por tanto, hay que controlar a este insecto para que no llegue a poner huevos en las prendas.

El motivo es que la oruga ha desarrollado su sistema digestivo y ahora es capaz de comer hasta fibra sintética, natural e incluso plástico. Todo esto lo hace tras haber evolucionado para digerir la queratina, la proteína que forma el pelo, las uñas y la capa externa de la piel. Por ello se comen con preferencia la lana, seda, cuero, plumas, pieles naturales, alfombras y tapicerías, pero también algodón y lino.

Sin embargo, también devoran prendas de fibra sintética, sobre todo mezclada con fibra natural, e incluso bolsas de plástico. Curiosamente, prefieren la ropa sucia, y por una buena razón: para ellas la suciedad es nutritiva.

Pero no está todo perdido. Si en tu casa hay presencia de polillas, puedes retenerlas sin hacerles daño, con estos trucos: