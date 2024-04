Soñar con tu expareja: 7 posibles significados

Aunque no podemos controlar qué ocurre mientras dormimos, a menudo lo que soñamos es una manifestación de nuestro subconsciente. Por eso, experiencias como la de soñar con una expareja pueden llegar a ser desconcertantes, sobre todo cuando creíamos que era una relación ya superada.

Es normal que un sueño así pueda llegar a inquietarte, pero no le des demasiada importancia ni te culpabilices. Los sueños, sueños son, las causas que hay detrás de ellos pueden ser muy diferentes y, lo más importante de todo: no te culpabilices.

Hay distintas razones que podrían explicar ese sueño tan raro con esa pareja del pasado, todo depende de qué tipo de sueño se trataba.

1-Soñar que hablas con tu ex, y que te guste

Quizás has decidido aplicar un “contacto cero” para superar esa relación pasada, pero en el fondo sabes que te quedaron cosas pendientes por decirle. Flecos sueltos que quieres resolver, y como no tienes a esa persona enfrente tu cerebro se “desahoga” contándoselo en sueños. ¿Cómo actuar ante un sueño así? No es obligatorio que hagas nada, pero déjate llevar por tu instinto. Si en tu sueño “soltar” eso que llevas dentro te proporcionaba una sensación agradable, plantéate la opción de enviarle un mensaje con esas cosas que te quedaban por decirle.

2-Soñar que hablas con tu ex, y que sea una pesadilla

Si la aparición de esa persona se parece más a un terror nocturno que a un sueño agradable, está claro que estás mejor sola. Mantén firme tu posición y no vuelvas a escribirle ni llamarle. Hablar con una amiga o acudir a terapia podrá ayudarte a cerrar esas heridas para construir una relación sólida contigo misma.

3-Soñar que vuelves con tu ex

Este sueño será muy diferente en función de cómo terminó la relación. Si fuiste tu quien decidió cortar, es probable que te despiertes inquieto, como si hubieras vivido un mal sueño; o peor aún, con dudas de si tomaste la decisión correcta. Cálmate y realiza ejercicios de meditación para retomar el sueño. Solo ha sido un sueño, y seguro que saldrás adelante sin esa persona, todo irá a mejor.

Si, en cambio, fue la otra persona la que te dejó, tu subconsciente te está diciendo que ansías volver tu ex. Seguramente el sueño sea agradable, pero el despertar te deja una amarga sensación de melancolía y ahora estés pensando en llamar a esa persona, en pedirle una oportunidad. No lo hagas, tu expareja ya te dejó claro que no quiere seguir contigo. Además, es muy probable que eches de menos esa sensación de tener a alguien a tu lado, y no a esa persona en concreto.

5-Soñar que discutes con tu ex, otra vez

El final de la relación fue algo tormentoso, y eso dejó tu corazón un poco tocado. Hicisteis bien en terminar una relación que ya no era sana, aunque aún te queden cosas pendientes por decirle, es mejor que no vuelvas hablar con esa persona. Volver a discutir no te hará ningún bien emocional.

En las rupturas se activan áreas cerebrales similares a las de una caída. / Freepik.

6-Soñar que ves tu ex con otra pareja

Si no es un sueño agradable para ti, claramente no has superado la ruptura y tienes miedo a que la otra persona rehaga su vida antes que tú. Es normal, no te martirices, pero mentalízate de que es algo que puede ocurrir en la vida real. Es sano que ambos empecéis a ver a otras personas. Hablarlo con una amiga te ayudará a desahogar esas penas y a ver la vida de otra forma.

7-Soñar sueños eróticos con tu ex

Un sueño que puede dejarte confundida. ¿Deseo volver a ver a esa persona? Te preguntarás. Puede que sí, pero no le des tantas vueltas, puede que lo que eches de menos no sea a tu ex, si no esos momentos agradables de intimidad y pasión.

Hay personas que han experimentado esos sueños incluso después de haber empezad una nueva relación con otra persona. En esos casos, un sueño así puede suscitarnos sentimientos de culpabilidad. No le des más importancia de la que tiene, solo es un sueño. No significa, necesariamente, que aún desees a tu expareja, o que prefieras a tu ex en lugar de a la persona que ahora duerme a tu lado. Nadie puede controlar lo que sueña, no es tu culpa. Además, después de haber vivido muchos años al lado de una persona, es normal que a veces su imagen se “cuele” en este tipo de sueños.