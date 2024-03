La divertida esquela que te sacará una sonrisa: "Me ha gustado tocaros los coj..., pero he sido buena gente"

La vida es efímera, por eso debemos centrarnos en disfrutarla y rodearnos de gente que la haga mejor. Hay gente especial, que ante la muerte, sigue pensando en el bien ajeno, incluso buscando sacar una sonrisa de un suceso tan triste.

Es la historia de don Manuel Brañas González, un hombre que tenía por costumbre "leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera-" y al que, tristemente, le ha tocado protagonizarla. A pesar de ello, no es una esquela al uso, ya que la dejó preparada para el día en el que se fuera alegrar a todo aquel que la lea.

Manuel, conocido como "el Vanguar", "el zorro de Sants" o "el marqués", se despide de sus seres queridos en esta necrológica, incluida "la Cuqui, mi perrita". En esta esquela, publicada en el periódico La Vanguardia, admite que "me lo he pasado genial".

Pasión por su familia... y por el Barça

Manuel admite que "me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente". Además de dedicarle un espacio a sus familiares, también lo ha hecho al equipo de su corazón, el Fútbol Club Barcelona.

No ha querido perder la oportunidad de destacar que con el Barça "he disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza". Tras pedirle perdón a "su majestad" el colesterol, ha vuelvo a la actualidad culé, ya que "ahora no deja de darme disgustos".

Su próxima partida

En su despedida, y tras recordar a su familia y al Fútbol Club Barcelona, ha tenido que acabar porque "San Pedro me está reclamando para echar un dominó".

Para cerrar, y antes de mandar "un beso para todos", Manuel tiene claro su veredicto en su partida de dominó contra el portero del Cielo: "Ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares". Genio y figura hasta en su despedida. Descanse en paz y gracias por sacarnos una sonrisa.