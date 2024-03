Croquetas rectangulares de paella con chorizo: la comida que horroriza a los españoles.

Las croquetas son un plato popular que pocos saben hacer a la perfección. Es una masa, normalmente en forma ovalada, elaborada con carne, pescado o verdura. Son un alimento que se sirve como tapa o aperitivo y que tiene tantos seguidores que incluso hay restaurantes y locales especializados.

Aunque todos pensemos que las croquetas nacieron en España, nada más lejos de la realidad. Surgieron en Francia, a finales del siglo XIX, y se extendieron por muchos países, aunque son famosas, principalmente, en Países Bajos, Sicilia y en nuestro país.

Y ahora se han hecho unas cuya mezcla es paella, chorizo, azafrán y bechamel. La rocambolesca receta ha llegado a las estanterías de la popular cadena británica Marks & Spencer, especializada en productos gourmets, que vende esta innovación culinaria a 5,50 libras esterlinas (alrededor de 6,33 euros al cambio). Lo hace, además, presumiendo no sólo de ingredientes auténticamente españoles, sino de llevarlas a cabo en nuestro país. Aunque se trata de un producto aparentemente precocinado, el envoltorio de plástico que contiene estas croquetas avisa a sus consumidores de que hay que cocinarlas en casa, usando el horno o la freidora de aire.

Ha sido un usuario de la red social X quien compartió el ´descubrimiento´ con Simon Hunter, un conocido periodista británico afincado en Madrid. Éste no dudó en compartir una foto de las famosas croquetas con un mensaje simple, pero esclarecedor: "NO NO NO". El revuelo causado a partir de entonces es histórico, suscitando un acalorado debate en la red social: "Llamemos a consulta al embajador o embajadora del país cuyo habitante haya pertrechado semejante ignominia. Ya mismo", aseguraba una usuaria.

Hasta el embajador de Reino Unido en España y Andorra, Hugh Elliott, se ha pronunciado al respecto. "Chorizo, ¡sí! Paella, ¡sí! Croquetas, ¡sí! ¿Todo junto? … M&S, ¿qué has hecho M&S?", escribió en su cuenta de X.