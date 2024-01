«La educación influye en el progreso y avance de las personas y sociedades»

El 24 de enero se celebra, desde el 2019, el Día Internacional de la Educación, una jornada conmemorativa establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y UNESCO; un día muy especial, ya que la educación forma parte de todos los seres humanos en su día a día. Noelia Pedrosa, una joven toresana, opositora y maestra de Educación Infantil, infiere en la importancia de la educación, «tanto a nivel personal como social», y en que todos los días «nos deberíamos de acordar» de su relevancia; además, habla de los desafíos del sistema, de la evolución en la sociedad actual y de los valores, entre otros aspectos.

–¿Qué significa para usted el Día de la Educación?

–Es un día especial en el que se reivindica la importancia que tiene la educación, tanto a nivel personal como a nivel social. Pienso que algo tan importante como es la educación tiene que tener un día «especial», aunque de la importancia de la educación nos deberíamos de acordar todos y cada uno de los días.

–¿Cómo describiría la importancia de la educación en la sociedad actual?

–La educación es un factor que influye mucho en el avance y progreso de las personas, pero también de las sociedades; además de ser enriquecedora de cultura, de valores y de todo lo que nos caracteriza como personas y sociedad. La educación siempre ha sido muy importante para el desarrollo, pero actualmente ha adquirido mayor relevancia debido a las transformaciones que vivimos hoy en día.

–¿Y con respecto a la Educación Infantil?

–La educación es muy importante en todas las etapas educativas, pero, desde mi punto de vista, la educación infantil es la base que todo niño debe tener como inicio de la educación. La etapa infantil es la que más influencia tiene en nuestra vida, pues en esta etapa es donde se sientan las bases de nuestro futuro; además, es donde adquirimos los valores que establecerán nuestra conducta, nuestra forma de ser. También tiene un rol muy importante en la construcción de ciertas habilidades cognitivas y sociales, en las habilidades lingüísticas, la comprensión de conceptos matemáticos, y también en la capacidad de sostener la atención y autorregular el propio proceso de aprendizaje y las emociones necesarias para nuestro futuro adulto.

–Hablando de valores, ¿cuáles cree que son los más importantes para transmitir a un niño desde pequeño?

–Hay muchos valores que transmitir, pero por destacar algunos puedo decir: la empatía, ya que es fundamental para poder ser respetuosos entre nosotros; la humildad; la autoestima, porque gracias a ella pueden tener confianza en sí mismos y quererse tal y como son. También destacaría la responsabilidad y sinceridad, la gratitud y la generosidad, ya que son de vital importancia para nuestro día a día.

–¿Cuál es su motivación principal para dedicarse a la educación?

–Principalmente, poder ayudar a mejorar la calidad educativa, ver los progresos de los niños, seguir aprendiendo, ya que el aprendizaje es mutuo y además estamos en constante formación, ser parte importante del desarrollo integral de los niños y poder expresar mi creatividad y personalidad. Personalmente, siento pasión por lo que hago y el ver cómo me voy desarrollando en mi día a día y cómo doy lo mejor de mí genera confianza y motivación para seguir en este ámbito; pero, sobre todo, la mayor motivación es el amor que recibes sin esperar nada a cambio.

–¿Cómo cree que ha evolucionado el panorama educativo a lo largo de los años?

–Ha evolucionado considerablemente. Hemos pasado de un alumno que sólo adquiría conocimientos, a un alumno que es protagonista de sus aprendizajes. Hoy en día se tiene más en cuenta las características, necesidades y etapas evolutivas del desarrollo de los alumnos, y el aprendizaje se enfoca en el niño; algo que es fundamental para tener una educación de calidad.

–¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrenta actualmente el sistema?

–El mayor desafío que se encuentra la educación es la propia sociedad. Actualmente, tanto la educación en sí como los profesionales que nos dedicamos a ella no tienen el valor que merecen. Últimamente veo que la figura del docente está un poco menospreciada, y cabe recordar que la escuela es el segundo hogar de los alumnos. Muchos piensan que a la escuela se va a aprender conocimientos, pero realmente esto queda en un segundo plano, ya que educar es aprender para la vida, es decir, debemos preparar a los niños para la sociedad que se van a encontrar, dotarlos de herramientas que necesitarán el día de mañana y fomentarles valores.

–¿Puede compartir algún logro o experiencia gratificante que haya tenido en su carrera educativa?

–Tanto en la carrera como a nivel profesional cada día es un logro, pues tanto los avances de los niños como los nuestros, por pequeños que sean, son gratificantes. Lo que más destaco es el ser consciente y vivir en primera persona el progreso de los niños, es decir, como, poco a poco, van avanzando y adquiriendo más capacidades y conocimientos, y, sobre todo, que siempre entren y salgan con una sonrisa y tengan ganas de volver, ya que es una muestra de que estamos haciendo bien nuestro trabajo.

Últimamente veo que la figura del docente está un poco menospreciada, y cabe recordar que la escuela es el segundo hogar de los alumnos"

–¿Qué metodologías o enfoques pedagógicos prefiere en su enseñanza?

–No tengo un modelo concreto con el que trabajo, sino que integro diversas teorías y enfoques para así tener un modelo concreto, adaptándolo a las características del grupo, del aula y del entorno. Me baso un poco en cada uno de los puntos fuertes, tanto de enfoques actuales como de otros más “antiguos”. Por destacar algo, podría decirse que me baso en el respeto a todos los niños, sus sentimientos, experiencias y su diversidad cultural. Me gusta crear ambientes seguros, creativos y estimulantes, incentivando su curiosidad a través del juego, explorando, experimentando y preguntando; todo ello potenciando las emociones.

–¿Qué consejos le daría a aquellos que están considerando una carrera en la educación?

–Toda persona que elige esta carrera es porque siente tiene el don de enseñar, por ello, principalmente, aconsejaría que estudien una carrera relacionada con la educación si verdaderamente tienen vocación y pasión por ello y no porque no les llegue la nota o porque no sepan qué carrera elegir. También les aconsejaría que disfruten al máximo del aprendizaje, porque en un futuro darán gracias a todo lo que se aprende, tanto en la teoría como en la práctica; además, es importante que consideren qué esperan hacer después de la carrera, ya que el camino más difícil no es la carrera, sino lo que viene después.