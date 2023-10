Delincuencia en Toro: más robos en viviendas y más ciberdelitos

Los robos en viviendas y las denuncias por ciberdelitos en Toro se han incrementado en los primeros ocho meses del año. Así se desprende del balance de criminalidad relativo al presente ejercicio y que ha sido analizado este lunes en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento para coordinar el dispositivo especial que se desplegará durante la Fiesta de la Vendimia.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, destacó que en Toro, desde enero a agosto, ha aumentado la “criminalidad tradicional”, en alusión a que se han denunciado más robos con fuerza en viviendas, siete más que en el mismo periodo del pasado año.

No obstante, Blanco precisó que, en la mayoría de los casos, los robos se han producido en segundas viviendas, en las que sus moradores no se encontraban en el interior, por lo que no se han registrado hurtos con violencia e intimidación.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno ha mostrado su preocupación y “sorpresa” por los datos relativos a la cibercriminalidad en Toro, ya que, en los primeros ocho meses del año, las denuncias se han incrementado más de un 70 por ciento.

Por este motivo, Blanco no dudó al afirmar que los ciberdelitos en Toro representan un “punto débil,” por lo que la subdelegación del Gobierno seguirá trabajando con el Ayuntamiento en la “prevención y educación” de la población ante el aumento de estafas informáticas.

Del balance de criminalidad, Blanco también resaltó que, en los ocho primeros meses del año, han disminuido los robos en establecimientos, que han pasado de ocho a tres, y que las denuncias por hurtos han aumentado en siete. Asimismo, remarcó que, en Toro, se han producido dos robos con violencia, en alusión a “tirones de bolso”.

Por último, el subdelegado del Gobierno animó a los vecinos de Toro a denunciar cualquier tipo de delito, ya que las denuncias registradas sirven para “conocer la realidad” y adoptar las medidas necesarias para su solución.