El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona está a la espera de la autopsia de los dos menores, de 10 y 7 años, y de su padre, F. B.M., encontrados muertos por inhalación de monóxido en unos bajos del paseo Universal de Barcelona este lunes. Los Mossos d'Esquadra sospechan que se trata de un caso de violencia vicaria por lo que el padre había querido matar a sus hijos y suicidarse para dañar a la madre, de la que estaba separado desde hacía varios años.

La policía científica examinó el piso en el que se encontraron los cadáveres este lunes por la tarde y descubrió que había puertas y ventanas precintadas y la llave del gas de la cocina abiertas. Fuentes de la investigación señalan que presuntamente el padre habría asesinado a sus hijos y después se habría suicidado inundando la casa de monóxido. Así, la autopsia revelará cómo los mató, ya que los cadáveres de los menores no presentaban lesiones externas cuando entraron a la vivienda los bomberos de Barcelona.

La investigación también se centra en saber si el padre dio algún tipo de sustancia a sus hijos, además de establecer cuándo se produjo la muerte. Los agentes han registrado la vivienda y los dispositivos electrónicos del hombre para saber si dejó algún mensaje. La autopsia indicará las causas de la muerte y será entonces cuando el juzgado determine si se trata de un doble asesinato.

Vecinos del mismo edificio han explicado que no notaron olor a gas, aunque reconocieron que un "aroma diferente" en la escalera. Al ser la vivienda del fallecido unos bajos puede ser que no se hubiese extendido hacia el inmueble este olor o que se hubiera ido diluyendo si llevaba mucho tiempo abierto, según fuentes de la investigación.

Lo que está claro es que se trata de un nuevo caso de violencia vicaria. Fue la madre la que denunció que el F.B.M. no había devuelto a sus hijos, una niña y un niño, después de pasar varios días de fiestas navideñas con él. Los menores no habían ido al colegio y eso alertó a la madre, que avisó a los Mossos d'Esquadra. Acudió una patrulla al domicilio del padre sobre las 17:30 horas y al notar olor a monóxido avisaron a los bomberos por protocolo, que forzaron una ventana para entrar en la vivienda. Allí se encontraron los tres cadáveres.

La División de Investigación Criminal de Mossos indaga este caso mientras que el juzgado ordenó el secreto de las actuaciones. No hay antecedentes de violencia entre el fallecido y la madre de los pequeños, con la que no convivía. El padre hacía unos dos años que residía en ese domicilio pero no tenía relación con los vecinos, quienes recuerdan que a veces iba acompañado por sus hijos.

Otros casos de violencia vicaria

Este lunes, a raíz de conocerse el último crimen machista ocurrido en Barcelona a finales de 2023, el Departamento de Igualdad y Feminismos recordó que el año pasado ocho niños han quedado huérfanos en Cataluña por crimen machista. Sin embargo, también están las víctimas de violencia vicaria, los menores que mueren a manos de sus progenitores para causar más dolor a sus exparejas, con las que habitualmente tienen un conflicto durante la separación.

En Barcelona, el último caso de violencia vicaria tuvo lugar el 24 de agosto de 2021 cuando Martín Ezequiel Álvarez Giaccio asesinó a su hijo de dos años en un hotel de la avenida Paral·lel de Barcelona. El hombre estaba en proceso de separación de la madre desde hacía pocos días y esa tarde se lo llevó a dar una vuelta.

Ya no volvió. Unas horas después el hombre envió mensajes amenazantes a su expareja, el último decía: "En el hotel te dejo lo que te mereces". La madre desesperada avisó a los Mossos, que se personaron en el hotel. En la habitación, bajo la cama estaba el cadáver del menor. Su padre escapó por el tejado, tal y como se vio en las cámaras de seguridad del hotel, y durante varios días se hizo un importante despliegue de búsqueda para atraparlo.

Dos semanas después encontraron el cuerpo del sospechoso en una zona boscosa de muy difícil acceso, rodeada de cañas y vegetación cercana al aeropuerto del Prat. Un taxi lo había llevado hasta allí, como pudieron constatar los investigadores, pero no entró a tomar un avión sino que se fue hacia esa zona y se ahorcó con su cinturón. Los agentes creen que lo hizo horas después de matar a su hijo.

50 niños muertos en 10 años

Los dos menores encontrados en Barcelona podrían ser las dos primeras víctimas por violencia vicaria en Barcelona este 2024. Abril, de 5 años, fue la última del año pasado y la que hacía número 50 por este tipo de crímenes en España desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2013. Su padre la mató junto a su madre, Tatiana Beatriz, de 25 años, en Madrid.

Entre 2013 y 2023, 26 niños y 24 niñas fueron asesinados por sus padres o parejas de sus madres en este tipo de violencia de género que pretende causar el mayor de los daños a las mujeres. La mayoría de estos agresores machistas eran padres de los menores (45 de 50, el 90%), el resto parejas o exparejas. Constaban denuncias previas contra estos maltratadores en el 28% de los casos (14 de 50).

El 56% de los homicidas se suicidaron tras cometer los crímenes, por lo que no pudieron ser juzgados por sus actos. Parece que será el caso del padre encontrado muerto en Barcelona si se confirma que se trata de violencia vicaria.