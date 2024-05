Sanidad invertirá 10 millones en 2024 para dar preservativos gratis a jóvenes entre 16 y 22 años

Las enfermedades de transmisión sexual se han disparado en los últimos años y uno de los motivos, según los especialistas, es que cada vez se usa menos el preservativo. Para tratar de frenar esta tendencia, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento invertirá 10 millones de euros en 2024 para financiar preservativos para jóvenes entre 16 y 22 años. La intención del Gobierno es que los condones sean gratuitos para los jóvenes con menor poder adquisitivo, aunque Sanidad aún no ha aclarado cómo será el reparto para este colectivo.

García ya adelantó su intención de repartir preservativos gratis y fomentar su uso en su primera comparecencia en el Senado, donde argumentó que "no tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección", en referencia por ejemplo a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha sido introducida en el calendario de inmunización infantil, pero "no [se cubra] un método barrera como el preservativo". "No hay mejor política de salud que la prevención", sentenció.

Y este jueves, en la inauguración del XXI Congreso Nacional sobre SIDA e ITS que se celebra en Toledo y que organiza la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), ha indicado que la partida presupuestaria destinada a poner en marcha esta medida, de la que se beneficiarán jóvenes entre 16 y 22 años, será de 10 millones de euros. Con ello se espera un descenso de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH, que al contrario de enfermedades como la sífilis, la gonorrea o la clamidia, muestra una tendencia a la baja en los últimos años. Pero, según ha subrayado, España "necesita que el descenso sea más rápido".

La situación del VIH

Para ello, se autorizó también en 2019 la profilaxis pre-exposición frente al VIH, que ya está implantada en todas las comunidades, con cerca de 23.000 personas en tratamiento. En España, hay aproximadamente 150.000 personas con el VIH, de las que el 92,5% conocen el diagnóstico, el 96,6% reciben tratamiento antirretroviral y, de ellas, el 90,4% tienen carga viral indetectable. Estos indicadores muestran una mejora en el abordaje de la infección pero la meta del Ministerio de Sanidad es que en los tres objetivos se supere el 95% en el año 2026.

Además, se ha producido una disminución del porcentaje de no diagnosticados, que ha pasado de un 13% en el período 2017-2019, a un 7,5% en el periodo 2021-2022. El objetivo ahora es reducirlo a menos del 5%. Asimismo, según la ministra, el objetivo es la no discriminación, para lo cual se puso en marcha el Pacto Social por la igualdad de trato en 2018.