A lo largo de esta semana mucho se ha hablado de la actitud que tiene Victoria Federica con los medios de comunicación, un comportamiento que se lleva cuestionando desde que la joven se abriese las redes sociales y empezase a aparecer en eventos públicos, presentándose a la sociedad española como una auténtica influencer.

Además, a esta 'polémica' se le ha sumado lo ocurrido con la revista 'Fearless', después de que apareciese en portada con Roca Rey, Tomás Páramo y María García de Jaime... al parecer los tres 'influencers' se prestaron a aparecer en el reportaje, pero no en la portada.

Esta semana, Europa Press ha podido hablar de ello en exclusiva con Dulceida en el evento de presentación de WELCOME TO THE NEW ERA, en Callao City Lights, de EL CORTE INGLÉS, y nos ha confesado que "la conozco muy, muy, muy poquito y siempre lo que he visto de ella es que es súper simpática, se le ve una chica cariñosa, alegre, siempre está sonriendo, pero la conozco muy poquito".

Del mismo modo, la influencer compartía con nosotros cómo es la nieta del rey emérito en el aspecto laboral: "es una personalidad que trabaja en redes sociales y muy bien, porque lo hace muy bien".

"Las segundas oportunidades a veces sí funcionan"

Por último, la it girl catalana ha recordado cómo fue su separación de su mujer, Alba Paul, desvelando que "fue el peor momento de mi vida, además a mí se me juntaron otras cosas y fue horrible, pero bueno mira, las segundas oportunidades a veces sí funcionan".