Sin pelos en la lengua, la escritoria y tertuliana Lucía Extebarría ha reaparecido en el cumpleaños del reportero de 'Espejo público' Álex Álvarez en el madrileño bingo Las Vegas, y no ha dejado pasar la ocasión de dar su opinión sobre algunos de los temas que están copando la crónica social en la actualidad, como el asesinato de Edwin Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho.

La escritora no entiende por qué el asesinato de Edwin Arrieta presuntamente a manos de Daniel Sancho es "el descuartizamiento del año en España": "Cuando son mujeres no nos preocupamos... ha habido 10 mujeres descuartizadas este año y cada año hay más de 10 y algunas aparecen en maletas: manos, cabezas* y no sabemos ni quién son*".

"A mí blanquear a un asesino porque está bueno, que es lo que está pasando...: ¡ay, pobrecito que lo va a pasar muy mal en Tailandia!... si crees que las condiciones de la cárceles de Tailandia son tan horribles llama amnistía internacional y mejora las condiciones, pero la de todos, no la de este porque sea blanco* ¡ay, que tiene mucha ansiedad!- pues no debe tener mucha ansiedad porque descuartizar a una persona en 17 trozos requiere mucha frialdad a mi parecer" asegura.

"No estoy a favor de la pena de muerte"

Rotunda con Daniel Sancho, afirma que no hay que tenerle "pena" por ser "blanco". "No quiero participar en el blanqueo de un asesino, no estoy a favor de la pena de muerte en ningún caso* pero un asesino que descuartiza a una persona, que va enterrando sus restos en un vertedero como si fuera basura, que le importa un comino* si esto le llega a salir bien la familia de esa víctima toda la vida se hubiera preguntado dónde está esa víctima, pero por favor un poco de sensatez" añade.

Muy clara, Lucía pide que "no pongamos el foco en los padres de nadie porque todos los padres lo sienten mucho -refiriéndose a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo- porque, como insiste, "esto ha sido un asesinato, un descuartizamiento, tratar a la víctima como basura la tiró a un vertedero y un total desprecio a la familia de la víctima que si no se llega a salir a la luz se hubieran preguntado toda la vida dónde está...".

"Me parece aterrador que se intente culpar a la víctima, echar sospechas sobre la víctima, hubiera hecho lo que hubiera hecho nadie merece morir, todos, sin nos amenazan todas las personas hemos estado amenazadas, yo la primera tengo una causa abierta en Plaza de Castilla fui al juez y le dije que me estaban amenazando no he matado a nadie" concluye.