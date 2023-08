El lío con la cárcel en la que está Daniel Sancho tras confesar haber matado y descuartizado al cirujano Edwin Arrieta ha hecho que Frank Cuesta augure cómo va a acabar todo esto: "La policía tailandesa os trolea".

Al herpetólogo y experto en reptiles leonés no le tiembla el pulso, ni le importa pisar cualquier charco. Y eso que va en crocs. Pero él nació para mojarse, y eso no resulta indiferente a nadie. Máxime cuando te mueves en un mundo como las redes sociales donde, bajo el amparo de la muchedumbre y el anonimato, la gente se desata con facilidad y no se corta. Pero Frank Cuesta sabe adaptarse al medio.

Quien pasase por formatos televisivos como Frank de la Jungla o Wild Frank opina de todo. Así lo hizo, por ejemplo, tras un vergonzoso comentario que hizo Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset. El polémico presentador recibió un aluvión de críticas por las polémicas palabras que pronunció durante la retransmisión y que estaban dirigidas a sus rivales, Cristina Pedroche en Antena 3 y Ana Obregón en TVE.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", soltó el presentador en pleno directo. Un comentario de mal gusto sobre el que opinó Frank Cuesta en redes sociales. El que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' escribió un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comienza diciendo junto al vídeo del momento en cuestión: "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".

Daniel Sancho

Y por supuesto, también toca el tema de Daniel Sancho y la cárcel en la que está encerrado. Al hilo de este asunto, Frank Cuesta hizo una publicación en X (la extinta Twitter) donde comenta: "Lo dije con tiempo, lo adverti y aun no lo entendéis. Le tocais los huevos a la policia tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguira. Seguis poniendo en rela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendeis que todo esto afectara al final a la familia, visitas etc Al final… cuando le metan en la carcel definitiva , la familia sufrira las consecuencias y vosotros estareis en otra cosa".