En España, el 30% de los trabajadores siguen en sus puestos a las 19.00 horas, cuando Europa ya se está preparando para cenar. Es más, el 10% de los empleados siguen trabajando a las 21.00 horas. España tiene el 'prime time' televisivo a las 22.00 horas, dos horas más tarde que el resto de Europa, donde los comercios cierran en torno a las 17.00 y las 19.00. La mitad de los adolescentes españoles duermen menos de siete horas y la primera asignatura que se encuentran en el aula es matemáticas, justo cuando su cerebro está todavía dormido.

Los horarios españoles no favorecen ni la productividad, ni la salud, ni la conciliación, ni la vida personal. No es una opinión, sino una evidencia respaldada por la ciencia. Uno de los proyectos estrellas del Gobierno de Pedro Sánchez era la ley de usos del tiempo, cuya base está ya lista de la mano de un estudio elaborado por más de 60 expertos, incluidos miembros de sindicatos y patronales. Debido a la convocatoria sorpresa de elecciones, es imposible que la norma se apruebe en esta legislatura. En todo caso, la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes en Madrid que "el próximo Gobierno que salga de las urnas tendrá la responsabilidad de regular el tiempo, nuestro tesoro".

"Se impone una mayor flexibilidad, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores" Anna Ginès - Profesora universitaria

32 horas semanales en 2032

El Ministerio de Trabajo ha respaldado hoy la presentación del estudio que podrá servir de base para la futura norma de regularización de horarios. El informe incluye varias medidas no solo de carácter laboral sino transversal. Entre las primeras -no son medidas planteadas por el Gobierno sino incluidas en el informe de los expertos- está la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2026 y a 32 horas semanales en 2032. "La reducción del tiempo de trabajo no es la única medida que hay que tomar. Necesitamos unos horarios saludables porque el 30% de las bajas laborales son debido al estrés. Se impone una mayor flexibilidad, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. Lo lógico sería que la jornada tuviera una sola interrupción de una hora y que todas las empresas de más de 50 empleados negociaran un plan para mejorar la organización del tiempo", ha explicado Anna Ginès, profesora en Esade y en la Universitat Ramón Llul.

“Un buen descanso aumentaría el PIB en un 1%” Marta Junqué - Coordinadora de Time Use Initiative

La futura ley, lo más parecido a un pacto social que garantice el derecho al tiempo, tiene el claro objetivo de mejorar la salud de la población española. "Un buen descanso aumentaría el PIB en un 1%", ha explicado Marta Junqué, coordinadora de Time Use Initiative (TUI), tras recalcar que unos horarios laborales, políticos, comerciales, sociales y educativos más sostenibles redundarían no solo en la salud de las personas, sino en la salud del planeta dado el ahorro energético que conllevan. Junqué también ha hecho especial hincapié en que los horarios irracionales en España afectan mucho más a las mujeres, que, en general, se encargan bastante más de los cuidados. "El 35% de las mujeres reconocen que no disponen de tiempo para ellas mismas. No puede ser. Queremos vidas vivibles", ha sentenciado.

“Desde el punto de vista de la salud, es absurdo comer a las tres de la tarde y cenar a las nueve y media de la noche” Gonzalo Pin - Médico especialista en sueño

Respecto a los horarios escolares, el estudio recuerda que también tienen que ser más saludables y más compatibles con la conciliación, lo cual no significa pasar más horas en el colegio. El informe pide que los adolescentes y los universitarios entren a las aulas más tarde para que su cerebro esté más activo. En este sentido, el médico Gonzalo Pin, especialista en sueño, ha recordado que la obesidad, el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación están directamente relacionados con la epidemia de falta de sueño entre los jóvenes. "Desde el punto de vista de la salud, es absurdo comer a las 15.00 horas y cenar a las 21.30", ha concluido.

Tras calificar de “fundamental” el estudio, la ministra Díaz ha subrayado que el tiempo es lo más importante de nuestra vida y que las administraciones están obligadas no solo a proteger el tiempo e trabajo, sino el tiempo también para cuidar o amar. O para hacer lo que uno quiera, ya sea tumbarse en el sofá o aburrirse. "Bendito aburrimiento", ha añadido tras recordar a los ‘hombres grises’, seres que se dedican a robar el tiempo de los demás y que protagonizan 'Momo', la novela de Michael Ende que hora cumple 50 años.

La titular de Trabajo ha insistido en que las mujeres andan más escasas de tiempo que los hombres y que es una injusticia que, en algunos casos, muchas se vean obligadas a elegir entre la familia o el trabajo.