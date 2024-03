La Procesión de la Pasión de Fuentesaúco se queda en San Juan

El flamante estreno de la Semana Santa de Fuentesaúco declarada de Interés Regional será recordado por la suspensión de las procesiones. Tras las de la noche del Miércoles Santo, hoy, Jueves Santo, la Procesión de la Pasión se quedaba en la iglesia de San Juan Bautista ante la frustración de los cofrades, que esta Semana Santa de 2024 no pudieron hacer el recorrido por las céntricas calles de Fuentesaúco.

La persistente lluvia no dio tregua y, tras la Misa de la Cena del Señor y el Lavatorio de Pies a doce cofrades, se tomó la decisión más temida. No salir. La lluvia aconsejaba mantener los pasos bajo techo y en general la situación meteorológica no era apropiada para desarrollar uno de los actos fundamentales de la Pasión saucana, con la salida de los pasos de La adoración del Huerto, Jesús Atado a la Columna, La cofradía del Ecce Homo, La Hermandad de Jesús Nazareno, el Cristo de la Zarza, La Cofradía del Cristo de la Agonía y la Cofradía de la Virgen de los Dolores.

GALERÍA | Fuentesaúco vive su Pasión en la iglesia / Ana Burrieza

Los penitentes y cofrades, y todo el pueblo en general, asumieron estoicamente una decisión dolorosa y triste para una de las Pasiones más importantes de Zamora. En sustitución de la procesión, la banda de música (Charrabanda) tocó cuatro piezas para terminar el acto litúrgico en San Juan.

Las previsiones no son muy optimistas, pero las cofradías saucanas y la Junta Pro Semana Santa no pierden la ilusión de poder continuar con normalidad las celebraciones y afrontar la intensa jornada de Viernes Santo, con la celebración del Descendimiento, en la Iglesia de Santa María del Castillo como uno de los actos más distintivos junto Solemne Traslado del Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad. Y por la tarde, a las 18.00 horas, la Procesión General del Santo Entierro. Si el tiempo esta vez lo permite.

Actos del Viernes Santo

A las 08:30 Viacrucis Adoración Nocturna. Rezo de las 14 Estaciones por parte de las Adoradoras Nocturnas en la Iglesia de San Juan Bautista.

A las 11:15 Celebración del Descendimiento, en la Iglesia de Santa María del Castillo. Participan la Cofradía del Santo Entierro, La Cofradía de la Virgen de la Soledad y la Hermandad de Jesús Nazareno. Acto muy emotivo, recuperado por la Cofradía del Santo Entierro en 2015, en el cual los Cofrades realizan El Descendimiento de Jesús, y tras la presentación a su Madre, La Virgen de la Soledad, el Yacente se introduce en la Urna.

A las 12:00 Solemne Traslado del Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad desde la Iglesia de Santa María del Castillo, pasando por la Plaza Mayor, calle Derecha de Salamanca y terminando en la Iglesia de San Juan Bautista. Participan la Cofradía del Santo Entierro, la Cofradía de la Virgen de la Soledad y la Hermandad de Jesús Nazareno.

A las 17:00 Celebración de la Muerte del Señor en la Iglesia de San Juan Bautista.

A las 18:00 Procesión General del Santo Entierro. Salida de la Iglesia de San Juan Bautista, calle Palanca, calle derecha de Salamanca, Plaza Mayor, Calle derecha de Toro, Plaza Luis Rodríguez de Miguel, Calle de los Molinos para llegar a la Plaza de Santa María donde se celebra La Despedida, separando las Imágenes que se quedarán en La Iglesia de Santa María (Jesús en el Huerto de Los Olivos, Jesús Atado a La Columna, Cristo de La Zarza, Santo Sepulcro) de las Imágenes que irán a la Iglesia de San Juan Bautista (Ecce Homo, Jesús Nazareno, Cristo de la Agonía, Virgen de los Dolores y Virgen de la Soledad)

La Procesión continúa por la calle de la Iglesia, Plaza Mayor, Calle derecha de Salamanca para llegar a la Iglesia de San Juan Bautista. Participan Jesús en el Huerto de los Olivos, Jesús Atado a la Columna, Cofradía del Ecce Homo, Hermandad de Jesús Nazareno, Cofradía del Cristo de la Agonía, Cristo de la Zarza, Cofradía de la Virgen de los Dolores, Cofradía del Santo Entierro y Cofradía de la Virgen de la Soledad.

A las 23:00 Viacrucis de Jesús Nazareno, participa la Hermandad de Jesús Nazareno. Los Cofrades van cantando el Viacrucis cargados con la Cruz acompañados de sus Cirineos. El recorrió es aleatorio y lo decide El Cofrade que porta La Cruz del Señor.

