"En Zamora hay muchas mujeres artistas con gran talento en la escultura y en la pintura"

La artista Teresa Álvarez es la autora del cartel pictórico de la Semana Santa y de otras obras que creó con el mismo fin que, hasta el Domingo de Resurrección, pueden descubrirse en la sala de exposiciones de la Encarnación junto a las instantáneas que han participado en el certamen de fotografía.

–La Junta pro Semana Santa de Zamora le encargó el cartel pictórico.

–Un día recibí una llamada por parte de la Junta pro para hacer el diseño del cartel de 2024 y con mucha ilusión afronté el reto, porque que para mí lo ha sido. En ningún momento pensé rechazarlo, lo recibí con mucha alegría y me esforcé para que el trabajo estuviera a la altura de la Semana Santa y por eso trabajé varios proyectos a la vez.

–¿Cómo se planteó las obras a ejecutar?

–Tuve en cuenta varios aspectos importantes para mí. Yo hasta ahora no había pintado motivos religiosos ni de Semana Santa. El tipo de pintura que hago es bastante alegre y expresivo, cuando el cartel suele ser lúgubre y triste. Yo quería ser fiel a mi estilo y que fuera una imagen sugerente que evocara los pilares de nuestra Semana Santa, el recogimiento, la austeridad, el silencio, el viaje interior, el hermanamiento que fuera una imagen que a cada espectador le sugiriera diferentes emociones. Con este planteamiento llevé a cabo todas las obras.

–¿Por qué más de una pintura?

–Porque en un proyecto tan importante uno no se puede quedar con lo primero que hace. Es una forma de exigirse a sí mismo un trabajo bien realizado y la mejor manera de hacerlo es compararlo con otros que hayas llevado a cabo y elegir entre varias opciones. Me avisaron en noviembre y tuve que entregarlo el 15 enero, por lo que tuve muy poco tiempo, pero he trabajado duro para sacar adelante varias propuestas y otras que tenía en mente que no me ha dado tiempo a realizar.

–Ha pintado seis cuadros muy distintos.

–A mí me gusta trabajar, al menos, con dos proyectos paralelos. Empecé con el que ha sido cartel a modo de boceto y con el de las Siete Palabras, que fue el primero que acabé. Luego hice el del Borriquita, Nuestra Madre, el de Vía Crucis y el último que ejecuté fue la obra de las Capas.

–Sus pinturas las ha efectuado a partir de fotografías.

–El problema de hacer un encargo con tan poco tiempo y fuera del contexto semanasantero es que no dispones de material para poder trabajar sobre él. Me veía en una situación un poco complicada. No podía recurrir más que a fotografías que alguien me prestara. Conté con el trabajo de José Luis Leal, que es un excelente fotógrafo que ha hecho muchas veces la Semana Santa, y ha sido muy generoso porque me ha pasado el fondo completo. Ha sido complejo elegir porque había mucha cantidad y de muy buena calidad.

–¿Tuvo claro cuál de las pinturas iba a ser el cartel?

–Sí. Todas están a la altura, pero el cuadro que con más seguridad empecé fue el que es el cartel porque tenía muchas ganas de hacer una obra partiendo del azul del fondo. Tenía también muy claro que quería uno que fuera en verde agua y había una fotografía de José Luis que, pese a ser una procesión de noche, tenía ese color que muy alegre y llamativo. Esa obra quizá sea más conceptual.

–La elección ¿ha sido suya o consensuada?

–Consensuada. Me ha costado mucho elegir porque todos tenían algo remarcable y he contado con la opinión de la Junta. Normalmente los autores solo presentan una obra y se sorprendieron mucho, como no existe la opción de imprimir más de un cartel, han decidido darme la oportunidad de exponerlas.

–El cartel tiene como elemento principal la cruz de penitencia que hiciera el escultor Ricardo Flecha.

–Ha sido todo casualidades porque había abordado varios proyectos de distintas hermandades, pero todo nos llevó a elegir este porque tiene un motivo religioso que efectuó Ricardo, y coincide con poderle tributar un homenaje, y porque el símbolo es muy representativo de la Semana Santa. Se unieron muchas cosas para que fuera la pintura elegida. Y la cruz de Ricardo, que es una circunstancia sutil, lo hace presente.

–¿Se ha implicado en el paso de obra pictórica a cartel?

–La Junta pro Semana Santa cuenta siempre con el magnífico trabajo de Estudio Mynt, muy buenos en diseño y maquetación. Preparamos juntos dos obras que podían ser carteles.

–Hasta ahora nunca había hecho obras sobre la Pasión ¿se abre una nueva puerta a Teresa Álvarez como artista?

–Ha sido una sorpresa para mí verme en esta situación, sí que me lo he planteado. He hecho varios proyectos de la Semana Santa que tengo empezados, pero que no tenido tiempo de acabar. No me he marcado plazos. Es una vía que he abierto y quiero seguir explorando sobre ella.

–¿Qué ha supuesto para usted todo el proceso que ha culminado en el cartel?

–Ha supuesto una oportunidad muy grande porque el mundo del arte es muy complicado. Me ha sorprendido la extraordinaria acogida del cartel. Me ha llegado una opinión mayoritaria positiva de la obra definitiva, lo que me ha llenado de ilusión y de ganas de seguir trabajando en esta línea. Desconocía el alcance que podía tener un cartel para la Semana Santa y de la repercusión que tiene hacer una obra artística para la Pasión. Estoy un poco desbordada, pero muy satisfecha.

–¿Lo más complejo fue...?

–Ser fiel a mí misma, quería que fuera una pincelada suelta y espontánea, que tuviera garra y que fuera alegre en un tema triste como es la Pasión y Muerte de Cristo.

–Los cuadros que pintó se exhiben en la Encarnación. Es la primera vez que presenta varias obras en la sala ¿para cuándo una monográfica?

–Es una sala preciosa que tiene muchas posibilidades y me gustaría afrontar el reto no sé si con la temática de Semana Santa o con temática religiosa u otra. Es una posibilidad. No obstante, noto una carencia. El espacio es precioso y el lugar inmejorable, pero necesita mejorar la iluminación y la forma de instalar las obras artísticas.

–Usted es de las escasas artistas zamoranas que ha realizado el cartel pictórico de la Pasión.

–Si no me equivoco únicamente lo hemos hecho Ana Zaragozá y yo cuando en Zamora hay muchas mujeres artistas con gran talento tanto en la escultura como en la pintura, tal y como pudo verse en la amplia exposición "Femenino y Plurales" en el antiguo Palacio de la Diputación.

