Todas las manifestaciones culturales y religiosas forman parte del acervo cultural de una sociedad, también las que se producen en los pueblos más pequeños y en la villas de tamaño mediano, donde se guardan tradiciones en no pocas ocasiones muy valiosas, tanto desde el punto de vista etnográfico como artístico e histórico. Estos son solo algunos de los ejemplos de las celebraciones rurales de la Pasión de Cristo.

Fuentesaúco

La villa de La Guareña protagoniza una de las Semana Santas más singulares de la provincia. El Domingo de Ramos se celebra la solemne entrada de Jesús en Jersualén a las 12 horas (entrega de los ramos a las 11 en Santa María). A las cinco de la tarde, triduo a Jesús Nazareno y bendición de nuevos hábitos. El Lunes Santo a las 21 horas triduo de Jesús Nazareno, el Ecce Homo y el Cristo de la Agonía. En la noche del Martes Santo, triduo a las 21h, y a las 22h la cofradía de Jesús Nazareno escenifica en la calle su primer Via Crucis de la semana. En la noche del Miércoles Santo salen dos procesiones: a las 21.45 el Ecce Homo y a las doce de la noche la procesión del Silencio que protagoniza el Cristo del Amparo.

El Jueves Santo se celebra la Misa de la Cena del Señor a las 17 horas en la iglesia de San Juan Bautista, y a las 18 comienza la Procesión de la Pasión. A las once de la noche la Cofradía de Jesús Nazareno celebra su segundo Via Crucis. En la mañana del Viernes Santo, a las 8.30 horas, via crucis y adoración nocturna. El pueblo saucano revivirá el Descendimiento de Cristo muerto de su cruz desde las 11.15 horas. Después, traslado del Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad a la iglesia de Santa María. La procesión general del Santo Entierro saldrá a la calle a las seis de la tarde. A las 23h, Via Crucis de la Cofradía de Jesús Nazareno. El Sábado Santo besapié del Yacente a las 11.15h, procesión de la Soledad a las 21.30h mientas se reza el Santo Rosario. La Vigilia Pascual será a las once de la noche en San Juan, y a las tres de la madrugada la cofradía del Nazareno vuelve a sacar el Via Crucis. El Domingo, a las 11.30 procesión del Encuentro, seguida de la misa.

San Cebrián de Castro

Esta localidad de la Tierra del Pan tiene una Semana Santa humilde pero muy digna. En la tarde del Jueves Santo se celebra una procesión con los pasos del Nazareno y la Santa Cruz, y el Viernes las mujeres alumbran a la Dolorosa, que suele procesionar al anochecer. Especialmente emotiva es la procesión del Encuentro, en la mañana del Domingo de Resurrección, en la que los niños del pueblo portan la figura del Niño Jesús, que hace un breve recorrido por las calles mientras los adultos, por otra zona del pueblo, sacan a la Virgen. Ambas imágenes se encuentran en la Plaza Mayor, donde se dedican unas venias entre el regocijo de los fieles.

Almeida de Sayago

La Semana Santa de la localidad sayaguesa es famosa por su Cofradía de los Cuarenta. El Descendimiento y la procesión comienzan a las 16.30 horas del Viernes Santo, y a las 23 se celebra la procesión de la Virgen Dolorosa. La Vigilia Pascual será a las 23h del Sábado Santo, y la procesión del Encuentro a las 13.15 horas el domingo, seguida de la misa de Resurrección.

Fermoselle

Las viejas calles de la villa de los Arribes son un marco incomparable para sus procesiones. Hoy a las 12.30 se bendecirán los ramos en la iglesia de Santa Colomba y a continuación procesión hasta la parroquia de La Asunción, donde se celebra la Eucaristía. El Jueves Santo a las 18 horas Última Cena del Señor y Procesión del Descendimiento. A las 23h procesión del Silencio, organizada por la Cofradía del Bendito Cristo de la Agonía. La mañana del Viernes Santo comienza a las 9 con la procesión del Encuentro entre María y Jesús con Via Crucis hasta el Descendimiento, y por la tarde, a las 18, los oficios que preceden a la procesión del Santo Entierro. El sábado a las 22.30 Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección a las 12.30h, procesión del Encuentro de María con su hijo en la Plaza Mayor, y a continuación la misa. El Martes de Pascua, Eucaristía en la ermita de San Albín.

Villalpando

La procesión de La Borriquita se celebra el Domingo de Ramos a las 18 horas. El Miércoles Santo sale el Cristo de la Pasión en la procesión del Silencio a partir de las 21.30h. El Jueves Santo, traslado del Nazareno, la Soledad y San Juan a las 13 horas desde el Convento a la parroquia; la procesión de la Última Cena comienza a las 21.30.

El Viernes Santo se revive por la mañana el Encuentro entre el Nazareno y la Virgen de la Soledad, también sale la imagen de San Juan, la procesión comienza a las 9.30 horas. La procesión del Santo Entierro, con su Sermón de la Soledad en la Plaza Mayor, empezará a las 21.30 horas. El próximo domingo, solemne procesión de la Resurrección que empezará a las 11.30 horas.

Faramontanos

El Cristo de la Pasión se traslada en procesión el Jueves Santo a las 18 horas. La Hora Santa se celebra a las 21.30h. El Viernes Santo está prevista la celebración del Via Crucis a las 12 del mediodía, oración a las 18 horas y procesión de los Dolores a las 21.30 horas. El Sábado a las 12 rezo del rosario por la soledad de María. Por último, la Misa de Pascua será el Domingo de Resurrección a las 12.

Manganeses de la Lampreana.

Esta villa cuenta con imágenes de gran calidad, algunas obra de Ramón Álvarez, y mantiene la costumbre de llevar de rodillas los pasos desde el altar hasta que salen de la iglesia. La procesión del Domingo de Ramos es a las 17.30 horas, la de la Virgen del Rosario de la Luz el Martes Santo a las 21h. La procesión del Silencio a las también a las nueve de la noche, pero del Miércoles Santo.

El Jueves Santo saldrá la procesión del Nazareno a las nueve de la noche. Llegado el Viernes Santo, a las 12.30 horas procesión de la Vera Cruz y Via Crucis, a continuación Oficios de la muerte del Señor. Nuestra Madre y el Yacente procesionarán a las diez de la noche. El Sábado Santo, Manganeses arropa a la Soledad en una procesión que dará comienzo a las 19.30 horas. El Domingo de Resurrección, procesión del Encuentro a las 12.30 horas.

Mombuey

Hoy bendición de ramos y procesión con La Borriquita a las 12.30 horas desde la plaza de La Farola. El Jueves Santo traslado del Santísimo y canto de Gloria (último repique de campanas) a las 16.30 horas; la procesión de la Dolorosa saldrá a las diez de la noche con el canto del rosario de la Buena Muerte y el Miserere en latín.

Viernes Santo a las 11 procesión del Via Crucis y canto del calvario, Santos Oficios y celebración de la procesión del Santo Entierro a partir de las 16.30 horas, y ya en la noche, a las 22 horas, procesión de la Soledad. El Sábado Santo la Cofradía de Ánimas procesionará al cementerio a las 20.45, a las 21.30 se celebra la solemne Vigilia Pascual en la iglesia y a las once de la noche se darán a degustar las tradicionales sopas de ajo. Procesión de la Resurrección el domingo a las 12.30 horas.

Villaralbo

La Borriquita sale hoy a las 13 horas. El Jueves Santo es la procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno y Santa Cruz a las 20.30 horas. El Viernes Santo procesiona Nuestra Madre de las Angustias a partir de las 19.30 horas y el Domingo de Resurrección comienza a las 13.15h la procesión de la Resurrección, que escenificará el encuentro en la Plaza de la Laguna.

Benegiles

A las 14.45 horas, bendición de ramos y Eucaristía. El Jueves Santo a las 17.30 traslado del Monumento y velas de la Cofradía del Señor, y a las 22 Hora Santa. Los oficios del Viernes Santo serán a las 17 horas y el Via Crucis y procesión de la Dolorosa a las 21 horas. El sábado Vigilia Pascual a las 23 horas y el domingo misa y procesión del Encuentro a partir de las 14.45h.