La Buena Muerte suspende su procesión por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia, la procesión de la Buena Muerte de Zamora ha sido suspendida. En un hecho sin precedentes, el desfile procesional ha sido cancelado "in extremis" ante la previsión de precipitaciones. Si bien no llovía a las doce de la medianoche, hora prevista de salida de la procesión, los hermanos de la cofradía fundada en 1974 han optado por no salir a la calle ante las previsiones que apuntaban chubascos sobre la una de la madrugada.

Relacionadas Horarios e itinerarios oficiales de la Semana Santa de Zamora 2022