La Junta Pro Semana Santa de Zamora ha creado una comisión formada por representantes del Obispado y de las cofradías con pasos en el Museo de Semana Santa para estudiar qué se hace con los grupos escultóricos y enseres de valor cuando haya que vaciar el actual edificio de la plaza de Santa María La Nueva para derribarlo y levantar el nuevo inmueble.

Una vez firmado el pasado 30 de diciembre el convenio entre las instituciones y la Junta Pro Semana Santa para llevar a cabo la obra del nuevo Museo el proyecto se encuentra ya en Intervención de la Junta de Castilla y León para poner en marcha el proceso de licitación, es decir, elegir la empresa que realice los trabajos. Las obras, por tanto podrían iniciarse este mismo año, lo que obligará a vaciar el actual Museo de Semana Santa. Y será la comisión creada al efecto la que determine la mejor opción para reubicar los 36 grupos escultóricos y otros elementos, algunos de mucho valor, como la colección de marfiles.

Será la comisión la que determine el mejor proceder, aunque a priori se plantean dos escenarios, según las fuentes consultadas por este diario. Uno, ubicar los pasos en las iglesias y otra agruparlos en alguna nave adecuada para este fin.

La primera opción contaría con la colaboración del Obispado, dispuesto a ceder los templos para este fin. Hay instalaciones como la Panera de Jesús Nazareno o la iglesia de San Esteban para albergar pasos, si bien la mayoría de los templos están abiertos al culto, lo que limita su capacidad para albergar los pasos. Hay que estudiar otros aspectos, como el hecho de que los grupos escultóricos estén en unas condiciones adecuadas de humedad y temperatura, que haya seguridad ante posibles robos, actos vandálicos o incendios y que tengan cobertura de seguros. Esta es una de las opciones sobre las que se trabajará y que tiene serias opciones de imponerse, aunque presenta como principal inconveniente la dispersión del patrimonio y la dificultad de encontrar suficientes templos como para reubicar tantos pasos.

Una segunda opción es la de trasladar los pasos a alguna nave durante las obras. Se llegó a hablar en su día de Ifeza como una posibilidad, si bien esta propuesta parece estar prácticamente descartada, sobre todo porque sería condicionar mucho las posibilidades del recinto durante un periodo prolongado, de dos años o más. Habría otras posibilidades, como recurrir a alguna nave particular que se pudiera alquilar y que reuniera las condiciones de habitabilidad y seguridad suficientes. En principio habría naves que podrían cumplir esta función ya que están céntricas y bien acondicionadas, si bien son de propietarios particulares con los que habría que llegar a acuerdos. Sólo a modo de ejemplo, y sin que necesariamente se esté gestionando aún nada en este sentido, en el polígono situado junto a la Cuesta del Bolón existen naves vacías que podrían cumplir esta función.

De momento lo que ha hecho la Junta de Semana Santa, indica su secretario, Rufo Martínez de Paz es nombrar una "comisión formada por representantes de la Iglesia y uno de cada cofradía con pasos en el Museo para que vayan decidiendo entre todos donde han va ir los pasos para que cuando haya que vaciar el Museo no tengamos que pensar deprisa y corriendo donde van las cosas". El plazo de tiempo que hay hasta que haya que vaciar el Museo, es aún una incógnita: "Depende de cuando salta el concurso, los licitadores que se presenten, las posibles incidencias que puedan ocurrir y el plazo para el comienzo de la obra. Todos deseamos que sea cuanto antes".

Cierre al público

Por otra parte, las hermandades llegaron a un consenso para cerrar al público el Museo el día 19 de marzo, con el fin de colocar a la vez todas las faldillas procesionales de los pasos. El objetivo es evitar que los grupos luzcan unos con faldillas procesionales y otros con las de exposición y haya una armonía en el conjunto de cara a los visitantes. Así se procura, además hacerlo todo el mismo día sin necesidad de entorpecer las visitas durante más jornadas.

Semana Santa versus carnaval

Por otra parte la Junta de Cofradías tuvo conocimiento del borrador de las medidas a observar durante los desfiles procesionales enviado por la Consejería de Sanidad con el fin de evitar en lo posible los riesgos sanitarios por el coronavirus. Evitar reuniones sociales, llevar mascarilla bajo el caperuz, evitar las calles estrechas, mantener el metro y medio de distancia con el público de las aceras o incluso la posibilidad de realizar test de antígenos a los cargadores son algunas de las medidas previstas, si bien la evolución a la baja de la pandemia podría modificar las decisiones de cara a una Semana Santa para la que faltan aún 40 días.

"Nosotros estamos trabajando para que los desfiles tengan lugar con normalidad y, como hemos hecho siempre, respetaremos lo que regule la normativa de la Junta, que debe ser lo más clara posible. Comprendemos que el día del Miércoles de Ceniza tampoco podemos pedir a la Junta más de lo que dice el borrador. De cara a la Semana Santa esperamos contar con las instrucciones precisas, a las que daremos cumplimiento", señaló Martínez de Paz.

El portavoz de la Junta de Cofradías reconoció que "se suscito la cuestión" sobre las normas que se habían adoptado en el carnaval el relación a las que regirán para la Semana Santa, si bien "no se entró a fondo en este debate y no se entró a valorar cómo se actúa en unas y otras celebraciones por entender que no es nuestro cometido valorar fiestas como las del carnaval, sino centrarnos en los nuestro, que es la Semana Santa. Teniendo en cuenta que estamos empezando marzo y se celebra en abril".