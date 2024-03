Curiosidades de Renfe

Renfe, esta entidad estatal que tanto dinero nos cuesta a los españoles, viene desarrollando en las comunicaciones ferroviarias una actividad a todas luces discriminatoria y desigualdad en el servicio que presta a los viajeros; particularmente el servicio que va a Galicia desde Madrid, es decir el corredor Norte/Noroeste, que funciona desde hace dos años, y que va Madrid-Ourense, por la centralización de las comunicaciones. Eso será otro tema a tratar en otro momento.

En este encuadre dicho tren tiene paradas en dos ciudades castellanoleonesas como son Zamora y Puebla de Sanabria. Y aquí es donde surge la discriminación con esas ciudades, particularmente Zamora y que es la que nos afecta.

Para ir como para regresar de Zamora a Madrid debes ser raudo para comprar el billete, ya que se agotan en seguida (hay pocos billetes para Zamora) y a precios exagerados. Para ir ya usamos la técnica de comprar billete a Ourense u otra ciudad posterior a Zamora, en ocasiones con precios más baratos y bajarnos en Zamora. Pero para regresar no se puede hacer, ya que pierdes el billete si compras Ourense–Madrid y te subes en Zamora.

El 11 de marzo, después de estar un mes intentando comprar el billete de tren de regreso Zamora–Madrid y estar la pagina web con problemas, solo para ese trayecto... porque intentaba comprarlo para otras ciudades y sí podía, por fin, salieron a la venta 20 días antes los billetes, pero con oferta Ourense Madrid a 25. Así que veloz me puse a comprarlo y salían Zamora- Madrid a 18.95 euros, pero imposible porque cada vez que llegaba al final del proceso se cambiaba el precio al doble o más… con lo que fue imposible comprarlos a ese precio. Llamé y había avalancha en la web y por tanto problemas.

Por la mañana a las siete intenté comprarlos y… sí, Zamora-Madrid me ha costado uno para el 1 de abril 52,15€pero como tenía descuento de Renfe joven (que compras por 50€ y tiene descuento del 30%) costó 36,5€ y dos billetes para el 3 de abril por 74,65€ (40 y pocos cada billete) porque tenía descuento de tarjeta dorada. En ambos casos realicé intentos para comprar billete Ourense –Madrid y sorpresa 25€euros aunque hoy estaban a 29. ¿Es o no una discriminación?

Además de todo esto, si viaja una familia de cuatro personas resulta que para ir a Zamora puedes en ocasiones comprar el billete para los cuatro, pero en otras muchas solo dos porque cuatro no... con lo que tienes que comprarlo a otra ciudad (dígase Ourense) quizás mas barato e ir separados porque dos billetes más a Zamora, como se ha llegado al cupo, no puedes comprarlos. Y llamar a Renfe les pasa lo mismo, no pueden. Con lo que el tren que continúa a Ourense va vacío en algunos asientos y si alguien en Zamora se quiere subir no puede, porque el de Zamora se ha bajado en Zamora comprando el billete a Ourense. Pero es la única manera de poder ir a Zamora, sin cambiar días de viaje.

En otro sentido, muchos al no encontrar billetes a Zamora tenemos que coger Madrid Valladolid o Salamanca en el que sí hay billetes, pero llegar a destino tres horas mínimo más tarde que el que sería ir directos.

Ahora se habla de inicio servicio de Avlo. Con lo que sucederá lo mismo, pocas plazas para Zamora. Debería estar ya en funcionamiento en el primer trimestre pero estamos acabando y no hay viso de que sea pronto.

Al tiempo deseo llamar la atención de las autoridades civiles que gobiernan Zamora, a fin de que se preocupen con mas intensidad de lo que hasta ahora han hecho, para que los zamoranos residentes en otras ciudades gocemos de mejores servicios, en este caso Renfe u otros medios de transporte como es el transporte en autobús (Avanza deja de prestar servicio Madrid- Zamora y viceversa, y lo ha cogido otra compañía).

Ojalá este artículo sirva de estímulo a quienes están obligados a velar por los intereses de los ciudadanos para que podamos al fin disponer de mejores servicios que nos comuniquen unas ciudades con otras y evitar las injusticias, discriminaciones, favoritismos, privilegios entre ciudades y comunidades autónomas, y evitar la centralización de los servicios.

¿Para cuándo el túnel que unirá Chamartín con Atocha y evitar el transbordo de viajeros que vienen del este para ir al norte o noroeste? Ese será otro asunto.

María Teresa Prieto

Suscríbete para seguir leyendo