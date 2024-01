Inicio del año 2024: propósitos

"Año nuevo, vida nueva". "El primer paso necesario para despertar, consiste en darnos cuenta de la forma peculiar en que estamos dormidos". D. Goleman.

Estamos a comienzos del nuevo año 2024 y como viene ocurriendo, las promesas y propósitos se multiplican. Así, escuchamos este año me he propuesto dejar de fumar, ir al gimnasio, estudiar inglés, terminar la carrera, matricularme en... etc. Los propósitos están muy bien y, el tratar de mejorar nuestra salud y tener una mayor formación académica, perfecto, ahora bien, hay que tener la suficiente fuerza de voluntad para persistir en el intento.

El año 2024 ha comenzado y lo que debemos hacer es reflexionar y hacer balance, o dicho con otras palabras, analizar si cumplimos los propósitos u objetivos del pasado año 2023. A la hora de hacer propósitos, honestamente, creo que hemos de ser muy realistas y ver si lo que nos proponemos es conforme a nuestra disponibilidad y, en consecuencia, alcanzable, porque generalmente para ello hemos de cambiar nuestro estilo de vida.

Es conveniente establecer una lista y fijar objetivos y prioridades y organizar el tiempo. Hay dos temas principales, cuales son "organización y constancia", que deben ir íntimamente unidos a la motivación, ello sin olvidar que como en todos los ámbitos de la vida tendremos momentos de bajón, que hemos de superar y para ello, cada persona tendrá que acudir a los medios que crea le pueden ayudar, como son la familia, los amigos, etc... y nunca olvidar que el esfuerzo personal es fundamental, porque de otra forma corremos el riesgo de pasarnos los años intentando alcanzar propósitos y objetivos inalcanzables, cuando no tenemos una capacidad de disciplina y no estamos dispuestos a fortalecerla día a día y mantenerla, en definitiva, tenemos que crear hábitos de autodisciplina que nos permitan resistir "las tentaciones y pereza diaria", no olvidemos el refrán. "Contra pereza diligencia". Leía cuando preparaba esta columna unas respuestas que me han hecho reflexionar, así el entrevistado, a la pregunta: ¿Alguna vez ha perdido la fe? Respondía: Pues alrededor de 700 veces al día: Una fe que no se cuestiona a sí misma, no es fe, es esclavitud. La duda construye la fe".

Si de verdad queremos cambiar o conseguir algún objetivo en el nuevo año que ahora comienza seamos muy concretos, porque como dice nuestro refranero: "Quien mucho abarca, poco aprieta, esto es, mejor centrarse en pocas cosas y conseguirlas, que no pretender mucho y no hacer o conseguir bien ninguna. No quiero cansarles, queridos lectores, simplemente recordarles que como dice nuestro refranero: "Despacito y buena letra." Refrán que no admite explicación, porque como decimos por estos pagos, al buen entendedor, pocas palabras bastan.

Procuren conseguir sus objetivo o propósitos y no olviden que la esperanza es lo último que se pierde y algunos de ustedes recordarán el anuncio de los años 80, que decía "Si te gusta la tónica llegarás a Kas".

"Nunca es tarde, si la dicha es buena".

Pedro Bécares de Lera