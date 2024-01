Mujeres: La dignidad de lo rural

Es siempre de agradecer, y de reconocer, que las administraciones públicas pongan de manifiesto, a través de sus muchísimos medios de todo tipo y condición, la labor, la responsabilidad, la entrega, el esfuerzo, a veces, tantas veces callado y desagradecido, de componentes de la ciudadanía que tanto hacen por el bienestar de todos; y que, por tal proceder de los poderes públicos, se publicita para general conocimiento, toma de conciencia y recto proceder de los que sirven mucho y bien para alcanzar altas cotas de bienestar económico, social, cultural.

Y de siempre, desde tiempos inmemoriales, como pone de manifiesto la historia, la tradición, las costumbres y hasta el propio conocimiento transmitido por nuestros mayores y la experiencia y visión, hasta el momento presente, las mujeres han sido; y en muchos casos lo siguen siendo, especialmente en el medio rural; las que han posibilitado; con su quehacer discreto, responsable, laborioso; el que el funcionamiento de la familia haya sido, y siga siéndolo, exitoso, pues desde el cuidado de los hijos, la atención a pequeños negocios, labores de labranza y atención al ganado, por ejemplo, han procurado, y conseguido, que la vida de sus familiares, de la economía doméstica y del mantenimiento y mejora de la hacienda recibida de sus mayores, sea confortable, sea rentable y se mantenga y crezca, respectivamente.

Qué duda cabe, como se pone de manifiesto en nuestros días, al hilo de las recientes modificaciones legislativas respecto a la coparticipación de mujeres y hombres, en el cumplimiento de las obligaciones compartidas respecto a la educación y cuidado de los hijos, la titularidad de las explotaciones agropecuarias, la titularidad de estudios académicos que les abren el ejercicio de cualesquiera profesiones y oficios, (quizá, como ponen de manifiesto las encuestas "ad hoc", sería conveniente que tuvieran más afición a las denominadas STEM, acrónimo de las Palabras inglesas Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que no lo será por falta de cualidades, capacidades y "codos"; ya no suele haber inconvenientes, ni obstáculos, para lograr saberes, asumir responsabilidades en las cotas más altas de sus respectivas profesiones; pues, además, la sociedad precisa de la puesta en funcionamiento de las potencialidades de todas.

El único pero, que según "mi leal saber y entender", equivocada quizá, sea que; respecto a la actitud hacía la otra parte de la pareja, cuando existe es, a veces, muy "machista"; es decir, se dejan "seducir", que no razonar, por la "estética", lo que también, lamentablemente, y someter a sus caprichos, a su egoísmo, cerrando los ojos, justificándolo y comprendiéndolo indebidamente, y más de las veces; desagradecimientos aparte, y cuando se empieza a marchitar la belleza prestada por el Sumo Hacedor, etc.; el resultado es el "ahí te quedas", que me voy con una "compi", una amiga, una vecina, más joven. ¡ Pero qué tropa, mamma mía¡

Un año más hay que felicitar a todas y cada una de las personas que han hecho posible que la ciudadanía disponga del calendario de la Diputación de Zamora; que el del año, que el del 2024, "Mujeres: La dignidad de lo rural", desde la persona que tan amablemente los entregaba en la plaza de Viriato, hasta el Presidente de la Entidad Local provincial; ofrece en cada una de las páginas, que reflejan los días de cada mes, a mujeres en el ejercicio de sus respectivas profesiones, desde la quesería a la artesanía, en el medio rural. Muy oportuna la cita que en su última hoja recoge Pepe Calvo, del poema "Clave", de José Viñal: "La forja/de un anillo/tiene sus secretos:/hay que empezar/por el centro vacío". Sigue el espíritu y buen hacer de Concha San Francisco.

Como debiera contemplar, y presidir, toda actividad humana, la lógica, el respeto recíproco, la corresponsabilidad, la promoción personal, profesional y pública; como el no dejarse avasallar por nadie ni por nada, contribuirá al desarrollo pleno de la persona, para bien de ella y de la sociedad que tan necesita está del buen hacer de todas, sin excepción ni excusas de ningún tipo.

En un "Estado social y democrático de Derecho", art. 1.1, CE, hay que conocer, aplicar y observar, entre otras, la Constitución Española de 1978 "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo", artículo 14; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, "se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares"; la Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León, "corresponsabilidad social que permita que mujeres y hombres puedan dedicar de forma equitativa su tiempo, tanto al trabajo remunerado como al personal y familiar".

Eduviges Bragado Calleja