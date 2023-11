En estos momentos contamos con la mayor cifra de migrantes internacionalmente. Personas como tú y como yo, que por diversas problemáticas, principalmente políticas, deben dejar su hogar en búsqueda de una mejor calidad de vida. Para muchos, la migración es una oportunidad de escapar de su situación, porque su país se ha convertido en un continuo terror y porque hoy en día la guerra y las matanzas son más simples que un acuerdo o un acto de reconciliación.

Estos inocentes, aunque afortunados de poder avanzar y mejorar sus trayectorias, tristemente, dejan su hogar con el malestar de que sus costumbres, recuerdos y tradiciones ya no volverán a ser las mismas, que las bombas, la corrupción y la pobreza han oscurecido la belleza que una vez tuvo su hogar, así como el valor de la paz y la tranquilidad.

Esta problemática se ha llevado a cabo desde los orígenes de los humanos, los líderes toman decisiones corruptas mientras que el pueblo sufre las consecuencias, aguantando, rupturas familiares, despedidas abrumadoras, trayectos de supervivencia, entre muchos otros terrores. ¿No nos damos cuenta de que los deseos narcisistas de los gobernantes cada día son más consecuentes en la vida de millones de personas inocentes? ¿De qué manera aprenderemos que la virtud no se obtiene por medio de la violencia? ¿En qué evento histórico las matanzas y la soberbia han llevado a cabo algún tipo de progreso? Como dice Napoleón, "El que no conoce su historia, está condenado a repetirla". Porque parece que no aprendemos nunca.

Carla Serrano Vázquez (Primero de Bachillerato)