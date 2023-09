Solo nos podemos fiar de las matemáticas

No se puede confiar demasiado en la Astronomía, porque de vez en cuando sale un científico que descubre algo nuevo que anula una determinada teoría. Así, Kepler dejó atrás a Galileo y éste a Copérnico. Otro tanto sucede con la Física, ya que excepcionalmente aparece un Einstein que lo pone todo patas arriba. Así que lo que hoy puede ser casi un dogma mañana será algo obsoleto. Tampoco es mucho de fiar la Química, ya que la tabla periódica de los elementos aumenta en número cada dos por tres. De hecho, tiene un montón más que en los tiempos en los que yo era estudiante. Otro tanto sucede con la Arquitectura, pues aquella torre de Babel que dicen las Escrituras que se fue abajo por mor de ser muchos los idiomas que allí se hablaban, ahora no es así. Porque la variedad de idiomas es el pan nuestro de cada día, y no por ello la gente deja de entenderse y se vienen abajo los rascacielos. Que decir de la medicina, que, de curar a la gente a base de practicar sangrías, se ha pasado a tomar unas mini pastillas que lo curan todo o casi todo, y de quedarte ciego sin remedio a que seas operado con láser y en un pispás recuperes la visión.

Todo es efímero, temporal, los avances de la ciencia dejan obsoleta la realidad de un determinado presente. No se puede poner la mano en el fuego por nada o por casi nada, porque lo que hoy nos dicen que es blanco pasado mañana será negro o rojo o morado, o de cualquier otro color. Los estilos literarios también han ido cambiando adaptándose a cada tiempo. Los artísticos otro tanto de lo mismo, poco tiene que ver el arte que practicaban los griegos con las características de la obra de Picasso. El cine sonoro hizo que en poco tiempo la gente se olvidara que antes era mudo, y dejó de valorar lo suficiente aquel invento que hizo el milagro de que se movieran las imágenes. Y todo ello debido a que los hombres piensan, investigan y descubren nuevos horizontes. Las leyes cambian cada día y de nada sirve que alguien haya sido cum laude en Derecho si no es capaz de irse adaptando a lo que se publica cada día en el BOE. Pero lo más hilarante son los cambios radicales de las afirmaciones que hacen los políticos, ya que, de un mes al siguiente, sin que haya cambiado ninguna condición, ley, ni nada que se le parezca, cambian de opinión en temas trascendentes, sin mantener un mínimo pudor, presentándolas no solo de manera diferente, sino incluso opuesta, con tal de beneficiar a sus partidos. Hace apenas unos pocos meses, el ministro del Interior, el de Justicia y el presidente del Gobierno, afirmaban sin ningún titubeo que no se podía aplicar una amnistía a los procesados por el simulacro de referéndum y la declaración de independencia de dos minutos de duración, como tampoco al huido en el maletero de un coche al paraíso de Waterloo. El propio presidente llegó a decir que haría lo posible por traer a España a tal personaje para ser juzgado. Ahora, pocas semanas después, los ministros citados y el presidente del Gobierno sugieren o afirman lo contario. No parece muy presentable engañar de manera tan burda a la gente sin que lleguen a pagar por ello. De todo lo que tenemos alrededor lo único que prevalece fiel a su idea primigenia, son las matemáticas, o parte de las matemáticas. Así el número "pi", que es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro sigue siendo 3,1416, O el logaritmo decimal de 2, continúa siendo 0,301030. Y esto se mantiene lo mismo en las dictaduras que en las democracias, en la libertad que en la cárcel, en los países ricos que en los pobres, en el pasado que en el presente, bien sea en periodo electoral o en el circo de los Hermanos Tonetti. En el debatido tema de la presumible amnistía de nada está sirviendo que destacados socialistas se estén posicionando en sentido contrario. Socialistas que, a diferencia de los que ahora manejan el cotarro, nada tienen que ganar a ese respecto. Gente con curriculum, experiencia y conocimientos más que suficientes para, al menos, ser respetados. Aquello de "el que se mueva no sale en la foto" que popularizó Alfonso Guerra durante la Transición, que fue fuertemente criticado, continúa estando presente. De ahí que no se entienda por qué Guerra, un clásico socialista, esté siendo duramente criticado ahora por parte de los actuales dirigentes de su partido. Qué lástima que no pueda confiarse en nadie, en nada, o en casi nada.