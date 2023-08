La festividad de Santa Marta en Valdescorriel

El pasado día 28 de julio celebramos las vísperas en honor de Santa Marta y el día 29 la fiesta mayor de Santa Marta, patrona de Valdescorriel. Es de destacar, que D. Lorenzo López Asensio, sacerdote que atiende Valdescorriel, hizo tanto en la misa de vísperas, como en la misa mayor de la festividad de Santa Marta, el día de la patrona con la iglesia completa, previa la procesión de la Santa por las calles de Valdescorriel, una homilía digna de ser enmarcada y de ser conservarla para la historia. En la misma hizo referencia a tres aspectos fundamentales de la vida de Santa Marta dignos de imitar: La amistad, la hospitalidad y la oración.

La amistad, como bien saben mis lectores habituales, es un tema sobre el que he escrito varias columnas, por ello me llamó especialmente la atención que, D. Lorenzo hiciera hincapié en la amistad, en esta ocasión, de los " amigos de Jesús". La amistad que tenía Jesús con la familia de Marta, María y Lázaro, como podemos comprobar en las lecturas evangélicas era íntima, pues las hermanas dirigiéndose a Él le dicen: Señor si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará.

En los tiempos actuales, y especialmente en el mundo rural, por causas que ignoro pero que he podido comprobar, la amistad cada vez es menor y está más debilitada, tal vez, porque los enconos, o viejas rencillas entre familias, se ponen más de manifiesto en los pequeños núcleos de población, como lo es el mundo rural castellano, que lógicamente no es ajeno a las corrientes individualistas que, por desgracia, nos está tocando vivir.

Buen momento son los encuentros en las fiestas patronales para tratar de reflexionar y fomentar los lazos de amistad. Soy consciente que no es tarea fácil, máxime cuando las relaciones se han podido ir enfriando durante años, pero nunca es tarde, si la dicha es buena, dice nuestro refranero castellano, siempre sabio. Les pongo de manifiesto que tengo alguna persona de Valdescorriel que ni tan siquiera me saluda, ni por supuesto, contesta a los buenos días.

La prueba evidente de la buena amistad es la hospitalidad que siempre daban los hermanos, Marta, María y Lázaro a su amigo Jesús y a sus discípulos. Pensemos que como mínimo recibirían, en su casa de Betania, a los doce y a varios acompañantes más, esto es, a todo el sequito.

Para ser hospitalarios hay que tener las puertas y la mente abiertas y no tener prejuicios. Vivimos en un mundo excesivamente materializado y falto de ideas propias, donde se valora más el tener que el ser y, la exclusión de determinadas personas, querámoslo o no, se inicia a muy temprana edad en la escuela, ahora llamados colegios. Pero a mí me gusta más la palabra escuelas, porque está íntimamente vinculada con la enseñanza y el aprendizaje participativo del alumno. Por ello comprendo perfectamente que determinadas Universidades Politécnicas mantengan la palabra Escuela. La Universidad es la cuna del saber y a la Universidad se va a aprender ciencia y a saber estar en la vida, cosa nada fácil en el momento presente, donde el pasotismo se va imponiendo en determinados ambientes y desgraciadamente, desde mi punto de vista, se están perdiendo las buenas formas.

La oración, para la acción es necesaria la oración, la reflexión, la meditación, pues, no olvidemos que tan importante es la vida activa como la contemplativa. Sin contemplación no ha y acción. Santa Marta, según el relato evangélico, es una persona activa, pero con gran fe, cree que cuanto Jesús pida a Dios, se lo concederá y, en efecto, así fue, Lázaro resucitó. Los habitantes y nacidos en Valdescorriel tenemos la gran suerte o privilegio, de tener por Patrona, con mayúscula, a Santa Marta, amiga intima de Jesús. Por ello cuanto le pidamos con fe, y sea para nuestro bien, seguro nos lo concederá.

Hechas estas breves reflexiones, sobre la festividad religiosa, no quisiera pasar por alto, el aspecto lúdico festivo y cultural de las fiestas patronales en honor de nuestra Patrona.

Al finalizar la misa mayor, y en la propia iglesia parroquial, el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados San Pelayo, de Valdescorriel, D. Pedro Alonso, dirigió unas palabras de reconocimiento a las dos personas de mayor edad de Valdescorriel, Dª. Águeda Casado y D. Jerónimo Barrero, a quienes entregaron un obsequio, como muestra de reconocimiento, acto que fue aplaudido por todos los presentes, como muestra de afecto y cariño a los homenajeados.

El día de Santa Marta, por la tarde a las 19.30 horas, tuvo lugar la inauguración de la exposición de pintura, titulada Temas Castellanos, del artista vallisoletano Pascual Aranda, ubicada en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Valdescorriel. Un auténtico lujo para Valdescorriel, por la calidad del artista y por el espacio expositivo del salón del Ayuntamiento.

En la exposición me encontré con varios directivos y miembros de de la Asociación San Pelayo que ha organizado la muestra y con D. Felipe Blanco, alcalde del vecino pueblo de Villanueva del Campo, con quien entablé conversación sobre el estado de nuestra zona zamorana de Tierra de Campos, y coincidimos en el estado de deterioro de nuestro patrimonio rural, léase palomares, bodegas, edificios, etc...

Me manifestó que el conjunto de la antigua estación del ferrocarril y construcciones anejas de Villanueva del Campo, está incluido en la lista roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra.

Hemos de sensibilizarnos todos, ausentes y presentes, vinculados con el mundo rural, bien sea, por nacimiento, residencia, parentesco o amistad, y reivindicar ante los organismos públicos competentes, ayudas para la rehabilitación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico, porque al paso que vamos, se va a convertir en una auténtica ruina.

Ánimo y manos a la obra. Es tarea de todos luchar por la mejora de en nuestros pueblos.

Valdescorriel existe. Feliz fin de fiestas a todos.

Pedro Bécares de Lera