El sin sentido

El hombre. Dicen los entendidos que lleva un millón de años. Otros aseveran que quizás algo más.

La civilización comienza con la comunicación entre individuos y lo más importante : La creación de un soporte donde esculpir, grabar e incluso más tarde escribir las palabras, los pensamientos, conocimientos, sentimientos, tradiciones, costumbres, arte de la guerra; de la paz; de la convivencia y reflejar la espiritualidad de aquellos individuos que por definición pertenecen a la denominación de origen de: Ser humano.

Estamos viviendo unos tiempos, se me antoja harto extraños. Nada singular desde los albores a la actualidad. Siempre se vivieron a lo largo de la Historia momentos cercanos a los que en aquel momento, el pensamiento era el fin de los tiempos para todos los allí presentes. Hubo catástrofes de todo tipo, unas de índole natural, donde el hombre poco puede hacer salvo ponerse a salvo. Y las otras, las más perniciosas y peligrosas para la continuidad de la especie, mediante, la manipulación de la ignorancia: las guerras, las enfermedades, el hambre, la siembra de la destrucción y la muerte.

Hombres enfrente de otros hombres que no se querían y se odiaban hasta destriparse como cochino por San Martín. Todos estos hombres inmersos en la batalla.Todos tenían sus vidas y sus familias pero, no se conocían entre ellos. Los que verdaderamente sí se conocían entre ellos eran los reyes, los sacerdotes y demás variopintos personajes "garrapata" que vivían de la concesión graciosa de aquellos.

La avaricia, el poder, el sexo, el sometimiento del otro, disfrazado de intangibles para soltar peroratas dirigidas a sencillas pobres gentes e ignorantes, para convencerlas, y en su caso obligarlas a servir de herramienta a las aspiraciones de los que sí se conocían entre ellos. Los de arriba. En el siglo XX tuvimos la broma nefasta del comunismo. Poco que decir ahora que casi ha desaparecido. Excepcion de todavía allá donde sencillas, pobres e ignorantes gentes les conviene poner una sonrisa a quien le da su ración diaria de alimento. Al igual que un ejemplar en un zoo. Ahora la lucha de clases (comunismo rancio) ha sido sustituido por la lucha entre sexos e intergeneracional (Woke). Un momento en la historia que a parte del sexo Darwiniano, la inteligencia abstracta ha creado el sexo mental. Segun la mente, así el sexo.Y todo ello reglamentado en Ley. En España siempre somos los primeros en incorporarnos y los últimos en abandonar cualquier causa.

El fenómeno ya antiguo de la "garrapata":

La lucha por ser representado en el Gobierno desde donde se hace las políticas está entre 171 escaños con cerca 11 millones de votos efectivos de una parte importante de la derecha tímidamente Woke y pro Agenda 2030 y la derecha, la Cáncervera, (a maldita de las 7 plagas de Egipto en boca de quien teme se cierre su chiringuito) que es lo que toca si no te montan un Akelarre, no desde España si no desde Europa a cualquier formación política que no comulgue con esa religion. 171 escaños con 10 y pocos más millones de votos de los defensa a ultranza de la Agenda 2030, el Woke a ultranza, el mundo Disney y que está permitido que por Ley sea registrado en el Ministerio de Igualdad como familia diversa una cabra que vive con un pollo que están criando a una oca y a un ornitorrinco...¡Olé!

Hay un interés oculto de conducirnos hacia una sociedad achinada. Porque el "dinero" ha descubierto en China la manera de producir exponencialmente a costa de una vida propia de mascotas, que de seres libres. Nos la quieren imponer. ¿Cómo? Acabando con los bienes más preciados de la Civilización Judeo Cristiana Humanística de donde venimos los presentes de esta parte del mundo. Programas contra la familia tradicional, verdadero pegamento para conformar una sociedad libre y de progreso. Con ejemplos de familias dispersas y lejos de pegamento son más que un revulsivo que un nexo.

Cuada cual puede vivir como quiera y le dé la gana. Pero nunca declarándose en una minoría que consigue por ideología de "chalaos", una ley "injusta en la medida que es excluyente con la mayoría sometiéndola".

Otra es acabar con la soberanía de los pueblos mediante la globalización imponiendo a la población leyes que no han sido votadas en su país sino en el extranjero y que van en contra de las costumbres, manera de ser y de su propia indosicrasia que le diferencia como pueblo y le hace único. Construyendo una sociedad amorfa, anodina, maleable para los intereses de quienes tienen en su ideario ser los nuevos emperadores viviendo alejados en sus grandes palacios con lujo Oriental dominando a los de allá de abajo en el Valle amontonados como en un panal, o en un hormiguero haciéndoles crer que nada tienen pero son felices sirviendo a su Señor

Alguien en este país tiene que decir la verdad y azuzar a una sociedad infantil que están dejando siembre la "esclavitud romana" a sus descendientes.

¡Échense un jarro de agua fría en el rostro y despertad!

El aliento del lobo ya se siente en el cuello apoco que estemos despiertos.

Miguel Vidal Calavera