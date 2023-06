Encuestas perversas

Los votantes de este país estamos hastiados y abrumados, no solo por las constantes consultas electorales a las que nuestros representantes políticos nos tienen sometidos, no solo por los adelantos electorales, sino también por la proliferación de encuestas. Encuestas que unas veces dan como ganador a unos y otras, al contrario, según a que empresas demoscópicas le encargue hacerla uno u otro partido político, o al CIS. Perversas y casi siempre acertadas encuestas que, además de aturdirnos, alientan el rechazo a votar.

"¿Para qué votar, -nos preguntamos muchos ciudadanos -si ya sabemos más o menos el resultado que vaticinan las malévolas encuestas?".

Encuestas que las más de las veces, excepto en raras ocasiones, se aproximan bastante al resultado real. A esto hay que añadir que esta convocatoria se realiza en periodo de vacaciones y muchos votantes no están dispuestos a votar por correo por no soportar las colas. De modo que mucho me temo que la abstención sea la ganadora de estas elecciones.

Por tanto, sugiero a quien corresponda la posibilidad eliminar las encuestas en las citas electorales. Esta medida que mucho me temo no sea tenida en cuenta, evitaría la abstención, beneficiaría a los votantes y por tanto al sistema democrático.

Gerardo Seisdedos