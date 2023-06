Un nuevo retraso

No nos acostumbramos a los constantes retrasos que, en prácticamente todo, sufre Zamora por unas u otras circunstancias. Nos las dan todas del mismo lado sin que el nombre de Zamora suene en el Congreso de los Diputados con la firmeza y el rigor que nuestra depauperada realidad exige. No sé si alguna de sus señorías sabrá colocarnos en el mapa. Lo dudo.

La esperanza ferroviaria de Zamora está centrada en los nuevos trenes Avril, de uso comercial, cuya puesta en marcha contribuiría a acabar con los dos grandes problemas que nos preocupan a los zamoranos, porque nos afectan principalmente a los zamoranos: las plazas y los precios. Lo de las plazas es un cachondeo. Lo de los precios es una auténtica tomadura de pelo.

Pues bien, como anunciaba nuestro periódico, la entrega de los trenes Avril, que debían entrar en funcionamiento con la llegada del verano, se retrasa a noviembre y será escalonada. Otro golpe. Y, cuidado con el escalonamiento. Eso, puede significar una cosa, que Zamora y consecuentemente Galicia ocupemos el último peldaño o que ni siquiera entremos en las previsiones del Ministerio de Transportes. Al paso que vamos todo es posible.

Me niego a pensar que Zamora tenga mal fario. Lo que Zamora tiene son unos representantes políticos que no hacen nada por la tierra a la que dicen defender y las personas que generosa y confiadamente les damos un puesto de trabajo en el que se lucran durante cuatro años sin preocupaciones inherentes al cargo. Menos partido político y más tirar por el buen nombre de Zamora y su suerte que, gracias a todos ellos, no puede ser peor. Tenemos que hacernos oír.

Los trenes Avril, ni en abril, ni en mayo, "que por mayo, era por mayo, cuando hace la calor…", ni en julio, suspendidos, y no para septiembre que, puestos a esperar, sería lo suyo. Renfe y el Ministerio correspondiente no pueden seguir haciendo con Zamora y de Zamora lo que han venido haciendo hasta la fecha: tomarnos el pelo miserablemente. Los Avril tienen el doble de plazas que los Alvia, veremos a ver si logramos boleto. Porque, los de Renfe, Alvia o como quiera que se llame, la tienen tomada con Zamora y prefieren reservar para Orense, aunque la plaza quede vacía, antes que hacer feliz a un zamorano, en tiempo, en forma y económicamente. Sale más barato volar a Canarias.

Basta ya de retrasos. Nos vamos a tener que levantar, y no en armas, alzar la voz, hacernos oír, o aquí o en Madrid para que no se produzcan más retrasos que también pasan por las horas de llegada y salida.