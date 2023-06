Los últimos noticiones

No es que no haya ocurrido nunca, pero tampoco los medios informativos habían insistido tanto en hacernos llegar grandes noticiones como ahora. Con tanta asiduidad tampoco.

Un día nos informaron que una señora de la nobleza tenía un problemón tremendo. Tan grande, que no dejaba vivir a la población española. La señora en cuestión iba a casarse y, al parecer, había tenido un conflicto con las modistas que le estaban confeccionando el vestido de novia, lo que ponía en peligro poder estrenarlo. Y es que, claro, una señora de alta alcurnia no puede ir por ahí con un vestido comprado en Zara o en El Corte Inglés, por poner por caso, y menos aún con uno alquilado. Tiene que lucir uno que lleve la firma de un artista, porque de no ser así el matrimonio empezaría mal, y podría irse a pique antes de tiempo. Y claro, acudir deprisa y corriendo a otro diseñador de prestigio, de los muchos que existen en el mundo, no parece que sea lo que prima a esos niveles. Porque deben de estar todos a tope, lo que viene a decir que hay mucha más gente de la que pensamos que mueve su cuerpo serrano entre millones.

Otro día, nos contaron que una conocida artista había llegado a España con un bebé, que había presentado como nieta, aunque cuando nació hace unas semanas la prensa decía que era una hija. Lo que, en resumen, decía la noticia es que la niña había nacido merced a un "embarazo de encargo", práctica que se encuentra prohibida en España. De haber realizado esa actuación aquí habría cometido un delito. Pero como ha sido en otro país pues aquí paz y después gloria. Hoy día con dinero se puede conseguir casi todo. Aunque encargar una vida humana a base de dólares no parezca algo muy ético, ni tampoco un ejemplo para la sociedad.

Ya veremos qué llega a pasar en julio. Si se vota o se antepone el tomar el sol, panza arriba, en alguna playa. O si la gente se abstiene porque está hasta las pelotas de ser utilizada

Así que, con estos noticiones, aireados por los medios generalistas durante muchos días, la convocatoria de las elecciones generales, coincidiendo con las vacaciones estivales, ha pasado a segundo plano. No obstante, a algunos analistas políticos les ha dado tiempo a preguntarle al PP por qué no les ha parecido bien el adelanto electoral, máxime teniendo en cuenta que ese partido lleva meses dando la matraca con el "cuanto antes mejor" a propósito del mantra de acabar con el “Sanchismo”.

Tampoco se ha hablado mucho de la descomposición de Ciudadanos, aquel partido cuyo proyecto pudo cambiar el panorama político en España pero que, por anteponer el ego a el nosotros, se desvaneció como un cohete de fuegos artificiales, de esos que se queman en las fiestas de los pueblos.

Otra información, esta local, hacía referencia a unas declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, calificando a Francisco Guarido, alcalde de Zamora, de "personaje comunista", como si eso se tratara de algo peyorativo. Lo de comunista nunca lo ha ocultado, cosa distinta de lo que hace la Junta de CyL (PP-VOX), a propósito de no decir si son o no franquistas. Y en cuanto a lo de personaje, ciertamente así es ese señor, un personaje, porque pudiéndose subir el sueldo cuando accedió hace ocho años al cargo de alcalde, no lo hizo, y no solo eso, sino que se lo redujo a la mitad. Y eso es propio de un personaje: un notición de primera página. Como también remar contra corriente de su propio partido, al ser el único que se ha opuesto a los pactos de IU con Podemos.

Y mientras tanto, no se habla de la paralización de las obras del Museo de Semana Santa en Zamora. Ni de los mini-partidos que se presentaron a las elecciones municipales, ellos sabrán por qué y para qué.

"Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá" que decía una vieja canción de Leo Dan. Ya veremos qué nos depara el futuro. Ya veremos qué llega a pasar en julio. Si se vota o se antepone el tomar el sol, panza arriba, en alguna playa. O si la gente se abstiene porque está hasta las pelotas de ser utilizada como la ovejita lucera, para tapar los errores de quienes le representan. O si Madrid es España dentro de Madrid, porque España es Madrid, o algo por el estilo.

Jamás podré olvidar la noche que te besé "Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá", seguía diciendo la canción. Con eso habrá que quedarse. Porque, con la que está cayendo, otra cosa no cabe esperar.